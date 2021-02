Schock für den Kaufbeurener Stadtteil Oberbeuren: Eine gewaltige Explosion hat am frühen Samstagmorgen die Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Eine Familie hatte besonderes Glück.

Bei der Detonation in der bayerischen Gemeinde entstand ein Millionenschaden. Das Gebäude in Kaufbeuren wurde in der Nacht zum Samstag vollständig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Es gab keine Verletzten.

Eine Explosion hat das Vereinsheim des TSV #Oberbeuren in #Kaufbeuren vollständig zerstört. Verletzte gab es laut Polizei nicht. https://t.co/r6QsE4L8CY https://t.co/BUeCF5TPlL BR24, Twitter, 27.2.2021, 9:21 Uhr

Steine wurden bei Explosion in Nachbarfassade getrieben

Durch die Wucht seien Trümmerteile bis zu 200 Meter weit durch die Luft geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Fensterfront eines Nachbarhauses wurde eingedrückt, Steine blieben in Häuserfassaden stecken. „ Zum Glück hatten die Anwohner ihre Schlafzimmer auf der anderen Seite “, so der Sprecher.

Statiker prüften, ob die benachbarten Häuser sicher sind. Die Bewohner seien vorübergehend in einem Pfarrheim untergekommen.