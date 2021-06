Seit Dienstagnachmittag ist der gesamte Tram- und Stadtbahnverkehr eingestellt – und auch am Mittwoch fahren nur Busse als Ersatz. Teerartiges Material war wegen der enormen Hitze flüssig geworden und in die Schienen geraten.

Mitten im Feierabendverkehr mussten am Dienstag alle Straßenbahnen stehenbleiben: Die erste heiße Sommerwoche bringt den Verkehr in Karlsruhe zum Erliegen. Gegen 16.30 Uhr hatten Fahrer die ersten Schäden an die Zentrale gemeldet. Im Bereich nahe dem Städtischen Klinikums war teerartiges Vergussmaterial flüssig geworden und in die Schienen gelaufen.

Stand 16.06. | 6.30 Uhr: Auch am heutigen Mittwoch, 16. Juni, kann in der Stadt leider noch kein regulärer Bahnbetrieb erfolgen ⚠ Das Notkonzept der VBK im Überblick: https://t.co/1DDszYV6SS

Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, im Bereich der Gleise im gesamten Stadtgebiet besonders vorsichtig zu sein, bis die Schäden und Verunreinigungen durch die VBK vollständig beseitigt sind.

Wann fahren die Straßenbahnen wieder? Busse sind überfüllt

Für viele Fahrgäste kommt es aktuell zu großen Behinderungen. Die Busse des Schienenersatzverkehrs sind oft überfüllt. Viele Fahrgäste haben erst an ihrer Stadtbahnhaltestelle erfahren, dass im gesamten Stadtgebiet die Bahnen nicht mehr fahren. An den provisorisch eingerichteten Haltestellen des Schienenersatzverkehrs gibt es ebenfalls keine Informationen, wie die Betroffenen von A nach B kommen. Die ankommenden Busse sind teilweise übervoll und können kaum neue Fahrgäste aufnehmen.

Wann der Bahnverkehr in Karlsruhe wieder freigegeben werden kann, ist laut Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) aktuell noch unklar. Die Reinigungsarbeiten laufen unter Hochdruck:

Laut VBK-Sprecher Michael Krauth hat es entsprechende Hitzeschäden mit derart gravierenden Folgen bislang in Karlsruhe noch nicht gegeben.

@KVV_GmbH Seit wann ist Hitze ein Bahnproblem in Karlsruhe? Sind die neuen Schienen aus Schokoladen? 😳

Straßenbahnen fahren nicht – es gibt ein Notfallkonzept

Für die Bahnen gilt daher vorerst ein Notfallkonzept, so die VBK in der Nacht. Wegen des Schienenersatzverkehrs könne es zu Engpässen und Fahrtausfällen kommen. Ersatzbusse können aufgrund der vielen Stellen, die beschädigt sind, nicht bereitgestellt werden.

Die Verkehrsbetriebe arbeiten zusammen mit einer Fachfirma und dem THW daran, die betroffenen Stellen zu reinigen. Dabei sollen auch mögliche Ursachen analysiert werden.