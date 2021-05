Update zu #Kestert: vorgezogen auf Samstag: eingleisige Öffnung d. rechten Rheinstrecke. Auch früher als erwartet – am 09. Mai – das 2. Gleis. Die europ. Verkehre der #Güterbahnen können sich normalisieren. Danke an #DBNetz & die beteiligten Firmen, dass es jetzt so schnell ging!