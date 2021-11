Es sind vor allem Männer, die Kinder missbrauchen. Doch auch viele Frauen sind darunter. Eine Studie beschreibt jetzt, welche Typen es gibt.

Lange standen Frauen, die Kinder sexuell missbrauchen, nicht im Fokus. Eigentlich logisch: „Sexueller Missbrauch findet in etwa 80 bis 90 Prozent der Fälle durch Männer und männliche Jugendliche statt“ , heißt es beim Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.

Doch das Bild hat sich gewandelt: Weibliche Täterinnen, die lange unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung durchflogen, rücken langsam immer stärker in den Fokus. In etwa zehn bis 20 Prozent der Fälle – heißt es ebenfalls auf der Seite des Bundesbeauftragten – seien Frauen die Täterinnen.

„In dieser Sekunde ist etwas in mir gestorben“

Kindesmissbrauch durch Frauen: Meist sind es die Mütter

Das Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und Forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat jetzt im Auftrag der unabhängigen Aufarbeitungskommission eine Studie zu dem Thema vorgestellt. Meist seien die Mütter die Täterinnen, heißt es darin. Doch die Studie geht noch weiter: Sie hat die Täterinnen nach Strategie und Motivation unterteilt.

Studie: Diese vier Typen von Täterinnen missbrauchen Kinder

Dabei zeigten sich vier Typen: 1. „Die sadistische Täterin“ , die ein starkes Ausmaß an Gewaltanwendung zeigt. 2. Die sogenannte „parentifizierende Täterin“ , die in den betroffenen Kindern und Jugendlichen einen Ersatz für erwachsene Sexualpartner sieht. 3. „Die vermittelnde Täterin“ , die betroffene Kinder dritten Tatpersonen zuführt. Und 4. „die instruierende Täterin“ , die oft im Zusammenhang mit organisierten Gewaltstrukturen, also Pädophilengruppen oder organisierter Kriminalität, auftritt.

Wie bei den Männern: Nicht alle Missbrauchstäterinnen sind pädophil

Dabei fühlt sich die Mehrheit der befragten Täterinnen laut Studie sexuell gleichermaßen zu männlichen und weiblichen Personen hingezogen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen zeige Hinweise auf eine pädophile Störung – eine Tatsache, die auch von männlichen Missbrauchstätern bekannt ist: Längst nicht alle sind pädophil. Viele skrupellose Menschen nutzen ganz offenbar einfach irgendeine Gelegenheit, um Macht auszuüben.

So heißt es auch bei den Frauen: Die wenigsten Täterinnen hätten angegeben, dass ihr sexuelles Interesse auf Kinder begrenzt sei. Und: Bei der Mehrzahl der Frauen bestehe eine geringe Motivation, ihr sexuelles Interesse an Kindern zu ändern.

Kindesmissbrauch durch Frauen: für die Opfer die Hölle

Doch auch die Folgen für die Opfer hat die Studie untersucht: Täterinnen gingen offenbar subtiler vor und griffen stärker zu psychischer Manipulation. Aufgrund der starken Tabuisierung falle Betroffenen das Sprechen über die sexualisierte Gewalt durch eine Frau besonders schwer – das Vertrauen sei stärker erschüttert und Schamgefühle würden stärker empfunden als bei sexualisierter Gewalt durch einen Mann.