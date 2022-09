Er wolle an ihr Vorbild anknüpfen, sagte Charles in seiner ersten Rede. Und versprach sich in den „lebenslangen Dienst“ seines Volkes zu stellen.

Charles blieb nicht viel Zeit, sich von seiner Mutter zu verabschieden. Schon einen Tag nachdem Queen Elizabeth auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben ist, muss er schon wieder zurück nach London. Während die Menschen in Großbritannien sogar einen ganzen Trauer-Leitfaden an die Hand bekommen haben, stehen für den neuen Monarchen Termine an.

„Thank you“ an Queen Elizabeth II.

Am Nachmittag traf er sich mit der frisch gekürten Premierministerin Liz Truss und am Abend folgte die Fernsehansprache an die ganze Nation. Die widmete er seiner „lieben Mama“. Er dankte ihr für ihre Liebe und Hingabe an die Familie und an die Familie der Nationen, der sie all die Jahre so gewissenhaft gedient habe. Er werde sich bemühen, allen Menschen im Vereinigten Königreich und in den Commonwealth-Ländern ebenfalls "mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen".

Charles' emotionales Bad in der Menge

Seine erste Begegnung mit den Menschen hatte König Charles, als er am Buckingham-Palast aus dem Auto stieg. Er schüttelte Hände, nahm Glückwünsche entgegen und teilte Trauer und Anteilnahme mit den Menschen. Einige von ihnen stimmten die englische Nationalhymne mit dem neuen Text „God save the King“ an.

Wer wird König von England?

Auf diesen Titel musste Charles lange warten: Er kam am 14. November 1948 als ältester Sohn von Queen Elizabeth auf die Welt – und musste 73 Jahre alt werden, um den Titel des ewigen Thronfolgers loszuwerden und sich endlich selbst zum Monarchen krönen zu lassen - zu Charles III. Er ist zwar mit dem Tod der Queen automatisch König. Allerdings gibt es für die Krönungszeremonie noch kein Datum – das kann auch noch eine Weile dauern.

Zwar ist Charles im Volk (noch) nicht so beliebt wie seine Mutter, die Queen – aber immerhin kann sich King Charles mit all seinen Landsleuten unterhalten. Neben Englisch spricht der neue König Walisisch und sogar etwas Gälisch – eine Sprache, die in Teilen Schottlands noch immer gesprochen wird. Außerdem Französisch und Deutsch – er stammt unter anderem vom Adelsgeschlecht Hessen-Darmstadt ab.

Kann Charles auf den Thron verzichten?

Noch ist Charles nicht offiziell König – Experten gehen davon aus, dass er im Laufe des Samstags offiziell zum Nachfolger seiner verstorbenen Mutter ausgerufen wird. Könnte es dann noch passieren, dass Charles das Amt zu Gunsten seines Sohnes William ablehnt?

Denn in Umfragen hieß es früher immer, die Briten hätten es lieber, wenn Charles seinem Sohn den Thron überließe. Das war allerdings nie ernsthaft eine Option und mittlerweile glauben die Briten auch, dass Charles König kann. Auch im Selbstverständnis der Royals käme ein Thronverzicht von Charles nie vor.

Wird Charles Frau Camilla die neue Königin?

Wenn Charles jetzt König ist, dann sollte man meinen, dass seine Frau Camilla auch automatisch Königin wird. Aber dem ist nicht so. Camilla bekommt auf ausdrücklichen Wunsch der verstorbenen Queen Elizabeth den Titel „Queen Consort“ – Königsgemahlin. Demnach ist sie zwar als Frau des amtierenden Königs die „Königin“ – hat aber im Gegensatz zu einer amtierenden Königin keine Befugnisse.

Auch Queen Mum, Elizabeths Mutter Elizabeth, hatte diesen Titel inne. Generell ist es in der britischen Monarchie üblich, dass die Ehefrauen von Königen zur Königsgemahlin werden – nicht zur Königin. Viele Experten hatten damit gerechnet, dass Camilla nur den Titel einer Prinzgemahlin bekommt. Einen Tag vor ihrem 70. Thronjubiläum verfügte Queen Elizabeth aber, dass Camilla doch eine „Queen Consort“ werden solle.