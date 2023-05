per E-Mail teilen

Süß sieht er aus, der neuseeländische Nationalvogel: der Kiwi. Süß finden es einige Neuseeländer aber gar nicht, was mit einem Exemplar im Zoo von Miami gemacht wird.

Tiere streicheln, Selfies mit ihnen machen – bei Haustieren wie Hund oder Katze geht das klar. Bei Wildtieren ist das zumindest fragwürdig. Aber genau so ein Angebot macht der Zoo von Miami im US-Bundesstaat Florida seinen Besuchern. Für umgerechnet rund 18 Euro können Interessierte so einem Kiwi ganz nah kommen. Das zeigen Videos.

Kiwi Paora kam als Ei nach Miami

Der Kiwi heißt Paora, ist laut Angaben des Zoos der einzige in Florida und kam 2019 als Ei im Rahmen einer Leihvereinbarung zwischen dem Smithsonian National Zoo und der neuseeländischen Regierung nach Miami. In freier Wildbahn lebt der Kiwi nur in Neuseeland. Dort ist man stolz auf den sonderbaren Vogel, der nicht fliegen kann und nachtaktiv ist.

Neuseeländer starten Petition für Kiwi

Umso schlimmer für Neuseeländer, wenn ihr Nationalvogel so vorgeführt wird, wie es die Videos nahelegen:

Er wurde gezähmt und ist vier Tage die Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, wird von Dutzenden Fremden angefasst, an seinen empfindlichen Schnurrhaaren gestreichelt, ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt.

Mit der Petition „Rettet diesen misshandelten Kiwi“ fordern sie, die Situation im Zoo von Miami zu untersuchen – und Paora an einen besser geeigneten Ort zu bringen.

Kiwis sind unsere kostbaren Schätze, nicht Amerikas Spielzeug.

„Kiwi-Misshandlung“? Zoo von Miami reagiert still

Offenbar hat allein der Aufruhr um Kiwi Paora schon Wirkung gezeigt: Zumindest findet man das Angebot bei den „Animal Encounters“ auf der Website des Zoos nicht mehr. Und: Die Videos mit Paora, die der Tierpark selbst auf Social Media gepostet hatte, sind ebenfalls verschwunden.