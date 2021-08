Klapperschlangen sind giftig und wehrhaft. Doch vor einer Sache haben sie große Angst: Dass jemand wie wir auf sie tritt. Genau dagegen haben sie einen bislang unbekannten Trick.

Schlangen lösen bei vielen Angst aus. Dabei kennen die meisten von uns das fiese Klappern der Klapperschlangen nur aus Spielfilmen und Dokus. Klapperschlangen können ihren Schwanz 90 mal in der Sekunde bewegen. Dabei schlagen die harten Hornschuppen am Schwanzende gegeneinander. Es ist eine Drohung und sie lautet: Komm bloß nicht näher. Wie das klingt, könnt ihr hier hören:

Die Klapperschlange klappert in zwei Alarmstufen

Forscher der Universität Graz haben nun herausgefunden, dass die Schlangen aus der Familie der Grubenottern, dieses Klappern gewaltig verstärken können, wenn jemand ihnen nähert als vier Meter kommt.

Offenbar haben sie diesen Trick entwickelt, um nicht totgetrampelt zu werden – ein Schicksal, gegen das auch das schlimmste Gift nicht hilft. Denn normalerweise klappert die Schlange mit einer Frequenz von 40 Herz. Kommt man ihr aber zu nahe, kann sie die Frequenz schlagartig auf bis zu 100 Hertz erhöhen.

Diese besondere Schlange lebt in Villingen-Schwenningen

Testpersonen glaubten, direkt vor der Klapperschlange zu stehen

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass diese erhöhte Tonfrequenz nicht nur als lauter wahrgenommen wird. Testpersonen, die die „Alarmstufe II“ hörten, dachten plötzlich, die Schlange sei direkt vor ihnen, obwohl sie noch einige Meter entfernt war und nahmen Reißaus.

„Der plötzliche Wechsel in den Hochfrequenzmodus täuscht den Hörer über die tatsächliche Entfernung zur Schallquelle“ , erklärt Studien-Autor Boris Chagnaud von der Karl-Franzens-Universität in Graz.

Auch bei Klapperschlangen: „Evolution ist eher ein Zufallsprozess“

Er glaubt, die Natur habe Schlangen die Frequenz extra entwickeln lassen, um unser Hirn auszutricksen und uns abzuschrecken. Chagnaud fügt aber hinzu: „Evolution ist eher ein Zufallsprozess.“

Was wie ein elegantes Design aussehe, sei in Wahrheit ein tausende Male wiederholter und abgeänderter Vorgang. Am Ende hätten einfach die Schlangen überlebt, die besser darin gewesen seien, herumtrampelnde Säugetiere abzuschrecken – eben die mit der eingebauten „Alarmstufe II“.