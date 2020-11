Der Sechsjährige wollte wohl noch nicht schlafen und öffnete sein Fenster. Was dann passierte, werden er und seine Eltern wohl nie vergessen.

Ein kleiner Junge ist in Saarbrücken aus einem Fenster gefallen rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt – tief genug, um sich dabei tödlich zu verletzen. Der Sechsjährige erlitt dabei nur leichte Prellungen, blieb ansonsten jedoch unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Müllsäcke als Retter

Der Grund: Müllsäcke, die unter dem Fenster standen, hatten seinen Sturz abgefedert.

Der Kleine hatte das Fenster seines Zimmers am Donnerstagabend im Stadtteil Bübingen unbemerkt geöffnet, den Rolladen hochgedrückt – und dann das Gleichgewicht verloren.

Polizei warnt vor „Aufstiegshilfen“

Ein Nachbar fand den leicht verletzten Jungen nach dem Sturz und alarmierte seine Eltern. Die Polizei warnte bei ihrer Mitteilung vor „Aufstiegshilfen“ vor Fenstern wie Sesseln oder Spielkisten. Sie riet dazu, abschließbare Griffe an Fenster zu montieren.