Krasser Vorfall beim Let´s Dance-Finale in Schweden: Klimaaktivisten stürmen während der Show auf die Bühne, einer von ihnen wird von einem Kamerakran umgehauen. War das Absicht?

Am Wochenende kommt es während der Final-Show von Let´s Dance in Schweden zu einem krassen Vorfall: Gerade als die ehemalige Langläuferin Charlotte Kalla und ihr Partner Tobias Erik Karlsson ihren Tanz aufführen, stürmen zwei Klimaaktivisten auf die Bühne. Eine junge Frau und ein junger Mann der schwedischen Gruppe „Återställ Våtmarker“ halten ein Transparent in die Höhe und werfen gelbes Pulver in die Luft.

Kamerakran haut Klimaaktivist auf der Bühne um

Dann passiert es: Von seitlich hinten kommt der Kamerakran herangeschwenkt und haut den jungen Mann um. Ob das mit voller Absicht passierte, lässt sich nicht sagen. Im Video ist die Szene zu sehen:

Die beiden Klimaaktivisten werden von Security-Leuten direkt von der Bühne gezogen. Währenddessen läuft die Show weiter – Charlotte Kalla und Tobias Erik Karlsson tanzen ihren Tanz zu Ende.

Kameramann bekommt Beifall für Aktion bei Let´s Dance

Nach der Aktion gibt es unter diversen Videos, die den Vorfall auf Youtube zeigen, Beifall und Glückwünsche für den unbekannten Kameramann, der den Kamerakran mutmaßlich manövriert hat.

Die Klimaaktivisten von „Återställ Våtmarker“ stellen in einer Stellungnahme auf Instagram klar, dass auch sie das Tanzen lieben und Spaß haben wollen. Aber, so schreiben sie weiter, sei die aktuelle Situation so dringend, dass sie nicht ruhig im Publikum bei Let´s Dance sitzen könnten und dabei zuschauen, wie der Klimawandel ihr Leben bedroht.

Klimaaktivisten „Letzte Generation“ in Deutschland

Ähnlich wie in Schweden macht in Deutschland derzeit die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ mit Aktionen gegen den weltweiten Klimawandel aufmerksam. Bei der Einstufung ihrer Aktionen scheiden sich die Geister. Zuletzt gab es eine bundesweite Razzia gegen die „Letzte Generation“. Ihr wurde in dem Zusammenhang die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Das Vorgehen der Justiz ist umstritten.

