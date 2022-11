Ein Betonmischer hat in Berlin eine Radfahrerin überfahren. Die Rettungskräfte kamen aber nicht gleich zu ihr durch, weil Klimaaktivisten sich auf die Straße geklebt hatten.

Die Berliner Polizei hat Strafanzeige gegen zwei Klimaaktivisten gestellt – wegen unterlassener Hilfeleistung und der Behinderung hilfeleistender Personen. Die 59 und 63 Jahre alten Aktivisten der Gruppe Letzte Generation sollen sich am Montag an eine Schilderbrücke der Stadtautobahn A100 festgeklebt und damit den Verkehr verzögert haben. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 44-jährige Radfahrerin in der Hauptstadt von einem Betonmischer erfasst und überrollt.

Kanzler Scholz bittet Aktivisten um Umsicht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat an Klimaaktivisten appelliert, bei ihren Protesten darauf zu achten, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.

Tragischer Unfall: Eine Radfahrerin wurde am Montag in Berlin-Wilmersdorf von einem Betonmischer überrollt und...Posted by SWR3 on Tuesday, November 1, 2022

Die Klima-Protestgruppe Letzte Generation hat die Verantwortung dafür übernommen und mitgeteilt, sie sei bestürzt und könne nicht ausschließen, dass die Feuerwehr wegen ihrer Blockade verspätet ankam. Das Feuerwehr-Spezialfahrzeug war auf dem Weg zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin unter einem Betonmischer eingeklemmt wurde.

Die Rettungskräfte sind verspätet am Unfallort eingetroffen. Ein Stau hatte sie aufgehalten – verursacht wahrscheinlich durch Klimaaktivisten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Paul Zinken

„ Unsere Spezialtechnik stand leider auf der Autobahn im Stau “, sagte ein Sprecher dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die Autobahn sei durch die Demonstration blockiert gewesen.

Es bestürzt uns, dass heute eine Radfahrerin von einem LKW verletzt wurde. Wir hoffen inständig, dass sich ihr Gesundheitszustand durch die Verspätung nicht verschlimmert hat.

Klimaaktivisten bedauern Verzögerungen beim Rettungseinsatz

Die Letzte Generation hat eine Stellungnahme zu dem Unfall abgegeben und bedauert, dass sie Schuld am verspäteten Eintreffen der Feuerwehr am Unfallort sein könnte. „ Bei all unseren Protestaktionen ist das oberste Gebot, die Sicherheit aller teilnehmenden Menschen zu gewährleisten. Das gilt selbstverständlich auch für alle Verkehrsteilnehmer:innen “, schreibt die Gruppe auf ihrer Homepage.

Was der Radfahrerin passiert ist, die heute in Berlin von einem LKW verletzt wurde, bedauern wir sehr. Hier unsere gesamte Stellungnahme: https://t.co/iRkYk4qpPV

Klimaptoteste behindern Verkehr: Kritik aus der Politik

„ Klimaproteste dürfen keine Menschen in Gefahr bringen “, hat auch Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) gesagt. Wenn das so gewesen sei, dann sei das „ schlicht entsetzlich “ und dürfe nicht wiederholt werden.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte, es sei zu klären, inwieweit die Aktivisten Schuld daran hätten, dass der von einem Betonmischer überrollten Radfahrerin nicht schneller habe geholfen werden können. Das sei die Aufgabe von Polizei und Gerichten. Grundsätzlich sei die Gefährdung von Menschenleben „ durch nichts zu rechtfertigen “, sagte Giffey weiter.

Meine Gedanken sind bei der schwer verletzten Radfahrerin, der ich vollständige Genesung wünsche. Ich danke der #Feuerwehr, den Rettungskräften und der #Polizei für ihre Hilfe und ihren Einsatz. #Rettungsgasse

Auch die Gewerkschaft der Polizei Berlin kritisiert, dass ein durch Klimaaktivisten verursachter Stau fast ein Menschenleben gekostet hätte.

Wir haben uns heute zwar schon bei der Problematik zu Wort gemeldet, müssen es aber aufgrund der Entwicklung in einem Fall nochmals tun, weil jetzt eben auch eine klare Auswirkung zu sehen war - Klare Worte von @Djeron7 zu heutigen Aktionen in Sachen Klima https://t.co/0ifWJOQyAD

Unbekannter greift Betonmischerfahrer mit Messer an

Während sich Rettungskräfte um die Frau kümmerten, griff ein Unbekannter den 64-jährigen Fahrer des Betonmischers mit einem Messer an. Anschließend floh der Angreifer vom Unfallort. Sowohl die Radfahrerin als auch der Lkw-Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Frau erlitt laut Polizei „ schwerste, lebensgefährliche Verletzungen “.

Die Aktivisten der Gruppe Letzte Generation hatten ihre Protestaktion vor dem Unfall noch auf Twitter angekündigt. Wir sind „ wieder auf den Straßen Berlins - #FürAlle! “, schrieb die Gruppe. Einige von ihnen hatten dabei auf der Stadtautobahn A100 protestiert und den Verkehr lahm gelegt.

Mit @ScientistRebel1 im Rücken sind wir wieder auf den Straßen Berlins - #FürAlle! Kollaps der Gesellschaft wird alle treffen. Nur wenn wir jetzt genug Mut aufbringen, den selbstsüchtigen Lobbyinteressen die Stirn zu bieten, werden wir nicht um Essen und Wasser kämpfen müssen. https://t.co/xvrLpF4T21