Beim Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion sind mehrere Frauen Opfer einer Attacke mit K.o.-Tropfen geworden. Die Kripo ermittelt, wer hinter dem Vorfall in Berlin steckt.

Nach dem Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion am Mittwochabend haben mehrere Besucherinnen über Übelkeit und Schwindel geklagt. Jetzt hat die Berlin Polizei mitgeteilt, dass sie durch einen Test eine „ entsprechende Substanz “ festgestellt hat, also K.o.-Tropfen, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichtet. Die Zeitung Tagesspiegel schreibt von acht betroffenen Frauen, die SPD und die Polizei halten sich hingegen zu der genauen Zahl bedeckt.

Attacke auf Frauen im Berliner Tipi-Zelt

Wer hinter der mutmaßlichen Attacke stecken könnte, dazu gibt es noch keine Angaben. In diesem Jahr waren beim Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion – anders als in den Jahren vor der Pandemie – ausschließlich Parteimitglieder zu Gast, also Abgeordnete und Mitarbeiter im Bundestag und den Wahlkreisen. Das Fest fand am Mittwoch im Tipi-Zelt neben dem Kanzleramt in Berlin statt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nahm als SPD-Mitglied daran teil.

Das Tipi-Zelt in Berlin am Kanzleramt 2015 dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Paul Zinken

K.o.-Tropfen: SPD sucht weitere mögliche Opfer

Die SPD-Fraktion hat inzwischen einen internen Aufruf an Opfer gestartet, sich zu melden. Ihr Geschäftsführer Matthias Martin spricht in dem Schreiben, aus dem Medien zitieren, von einem „ ungeheuerlichen Vorgang “. Die Partei habe es auch sofort bei der Bundestagspolizei gemeldet. In der Partei sei man entsetzt über den Vorfall, schreibt die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast auf Twitter: