Ein Gericht in Belarus hat die Oppositionelle Maria Kolesnikowa zu elf Jahren Haft verurteilt. Die 39-Jährige wurde am Montag für schuldig befunden, gemeinsam mit anderen einen Umsturz geplant, eine extremistische Organisation gegründet und zu Aktionen gegen die Staatssicherheit aufgerufen zu haben.

Vor fast einem Jahr war Maria Kolesnikowa als Führungsfigur der Opposition in Belarus festgenommen worden. Der Prozess gegen sie hatte dann Anfang August begonnen. Das Urteil erging wegen angeblicher versuchter illegaler Machtergreifung, teilte das Gericht laut belarussischer Staatsmedien am Montag in Minsk mit. Ihr ebenfalls angeklagter Anwalt Maxim Snak wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Beide bestritten ein Fehlverhalten.

Was wird Kolesnikowa vorgeworfen?

Kolesnikowa hatte sich im vergangenen Jahr im Wahlkampf gegen Machthaber Alexander Lukaschenko, dem Präsidenten von Belarus, engagiert. Sie managte den ebenfalls inhaftierten früheren Bankier Viktor Babariko, der Präsident werden wollte.

Außerdem hatte sie mit anderen Lukaschenko-Gegnern den Koordinierungsrat für eine friedliche Machtübergabe in Belarus gegründet. Die Behörden des autoritären Landes hatten ihr deshalb eine Verschwörung mit dem Ziel einer illegalen Machtergreifung sowie die Gründung und Führung einer extremistischen Vereinigung vorgeworfen. Die Oppositionelle sprach in einem schriftlich geführten Interview des unabhängigen russischen Internetsenders Doschd von einer „absurden Anschuldigung“ . Das sei ein weiteres Beispiel für die „Gesetzlosigkeit des Polizeistaates“ . Kolesnikowa formte mit ihren Händen in Handschellen ein Herz in einem Gitterkäfig vor Gericht. Vor dem Gerichtsgebäude bildete sich eine lange Menschenschlange.

Maria Kolesnikowa bekommt 11 Jahre Straflager-Haft. Für @ARDMoskau berichtet unser Kollege @demianvonosten heute aus Minsk Er ist einer der wenigen ausländischen Journalisten und Journalistinnen, die derzeit in Belarus akkreditiert sind https://t.co/mNQYxQD5yc

Prozess gegen Kolesnikowa international kritisiert

Der Prozess war international kritisiert worden. Auch die Bundesregierung forderte wiederholt die Freilassung der Oppositionellen. Sie hatte früher zwölf Jahre als Musikerin und Kulturmanagerin in Stuttgart gearbeitet.

Wir fordern die sofortige Freilassung von Maria Kolesnikowa, Maxim Znak und allen anderen 655 politischen Gefangenen. Mit der heutigen Verurteilung setzt Lukaschenka die Repressionswelle gegen Oppositionelle unerschrocken fort. PM: ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/XkIBhXCWro (TS) https://t.co/qnc1ErVULH

Regimekritikerin Maria #Kolesnikowa wurde in #Belarus zu 11 Jahren Straflager verurteilt... Der internationale Druck auf #Lukaschenko muss weiter steigen, es braucht Sanktionen, die den Diktator und seine Unterstützer dort treffen, wo es weh tut! Wir werden nicht schweigen. CL

Wie reagiert Kolesnikowas Familie auf das Urteil?

Die Gerichtsverhandlung gegen sie fand hinter verschlossenen Türen statt. Kolesnikowas Familie durfte erst bei der Urteilsverkündung anwesend sein. Für viele sei seine Tochter zu einem Beispiel für Widerstandsfähigkeit und den Kampf zwischen Gut und Böse geworden, sagte Vater Alexander der Nachrichtenagentur AP.

Ich bin stolz auf sie. Es ist kein Urteil, es ist vielmehr die Rache der Behörden.