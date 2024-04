Sein Name erinnert ein bisschen an eine Schriftart bei Word: 12P/Pons-Brooks. Tatsächlich handelt es sich um einen seltenen Kometen. Wo und wie ihr ihn heute Abend sehen könnt, hier lesen.

Es ist für viele wohl eine einmalige Chance: Denn der Komet 12P/Pons-Brooks taucht nur etwa alle 71 Jahre über der Erde auf. Zwar erreicht der Himmelskörper erst am 21. April seine größte Helligkeit, er ist aber auch schon Tage davor am Himmel über Deutschland zu sehen.

Komet Pons-Brooks: Hier müsst ihr hinschauen

Eine gute Möglichkeit, den Kometen zu sehen, gibt es heute Abend. Die beste Zeit dafür ist zwischen 21:15 Uhr und 22:15 Uhr .

. Wenn ihr in Richtung Nordwesten auf den Horizont schaut, sollte der Komet in der Nähe von der Mondsichel und dem hellen Jupiter sichtbar sein.

auf den schaut, sollte der Komet in der Nähe von der Mondsichel und dem hellen Jupiter sichtbar sein. Den Kometen mit dem bloßen Auge zu erkennen ist schwierig, deshalb solltet ihr zur Sicherheit ein Fernglas mitnehmen.

Es ist auch möglich, den Kometen zu fotografieren. Wie ihr das machen könnt, steht hier:

An diesen Orten seht ihr den Kometen am besten

Die Astronomische Vereinigung am Hohen List (Rheinland-Pfalz) sagt, dass der Komet am besten an einem dunklen Ort mit wenig Lichtverschmutzung zu sehen ist. In der Stadt auf einem Balkon zum Beispiel habe man keine Chance. Optimale Orte sind zum Beispiel Anhöhen in der Eifel oder im Schwarzwald, von denen aus der ganze Horizont sichtbar ist.

12P/Pons-Brooks wird auch „Teufelskomet“ genannt

Woher der Komet seinen Namen hat, erklärt euch SWR3-Wetterfrau Lea Spindler. Das hat etwas mit Gasausbrüchen an der Oberfläche zu tun:

Nachrichten 10.4.2024 Wetterfrau Lea Spindler zum Komet Dauer 1:47 min Wetterfrau Lea Spindler zum Komet

Auf X haben es einige User schon geschafft, Bilder von 12P/Pons-Brooks zu machen:

Was ist ein Komet? Ein Komet ist ein kleiner Himmelskörper, der aus dem Sonnensystem kommt. Weil es dort sehr kalt ist, bestehen Kometen aus Eisbrocken und Staub. Wenn sich ein Komet der Sonne nähert, verdampft das Eis teilweise und es entsteht eine Hülle aus Staub und Wasserdampf. Die können wir dann als leuchtenden Streifen am Himmel sehen. Experten schätzen, dass der Kern von 12P/Pons-Brooks einen Durchmesser von rund 30 Kilometern hat.

