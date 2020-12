Am Sonntag haben Bund und Länder schärfere Corona-Regeln beschlossen. Unter anderem müssen ab Mittwoch Geschäfte schließen und alle müssen ihre Kontakte weiter beschränken. SWR-Reporterin Evi Seibert findet, das hätte schneller passieren müssen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier meinte heute: „Über Geschenke freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch“. Und Kanzleramtsminister Helge Braun warnt vor einem Run auf die Innenstädte an den beiden Tagen, die noch bleiben, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen: Bitte alle zuhause bleiben.

„Alles, was nicht verboten ist, wird gemacht.“

Genauso gut könnten die beiden versprechen, dass der Weihnachtsmann oder das Christkind die Geschenke bringen. Es ist weltfremd und realitätsfern. Denn eines haben die Monate in der Pandemie doch gezeigt: Alles, was nicht verboten ist, wird gemacht. Freiwillig haben sich nur wenige stärker eingeschränkt als offiziell vorgegeben. Das ist natürlich schade — denn jeder Einzelne kann und sollte so gut es geht, den Kampf gegen Corona unterstützen. Aber es ist die Realität.

Seibert: Jeder Tag zählt — offenbar außer Montag und Dienstag

Wenn man also findet und verkündet, dass jeder Tag enorm wichtig ist, beim Einschränken der Kontakte — und dass das bisher nicht geklappt hat – dann muss man auch genauso handeln und entscheiden. Dicht machen — und zwar sofort. Das Argument, dass Eltern die Chance haben sollten, noch zwei Tage die Kinderbetreuung zu organisieren, ist richtig. Und es ist wichtiger, als Last-Minute-Geschenke zu finden. Man hätte also durchaus entscheiden können, die Kitas und Grundschulen bis Mittwoch geöffnet zu lassen. Aber die Geschäfte direkt zu schließen.

So werden heute alle, die noch keine Geschenke haben, in die Läden rennen. Der Aufruf der Politiker, das doch bitte bleiben zu lassen, wirkt hilflos. Sie hätten anders entscheiden können und haben es nicht getan.