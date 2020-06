Bundeskanzlerin Merkel zu Konjunkturpaket und Zukunftspaket: Wir haben die schwerste Krise in der wirtschaftlichen Entwicklung in der bundesdeutschen Geschichte zu bewältigen … Wir wollen gemeinsam stark wieder herauszukommen und dafür haben wir heute einen guten Grundstein gelegt. --- Chancellor Merkel on the economic package and the package for the future: We have to overcome the most serious crisis in economic development in Germany's history ... We want to come out strong again together and today we have laid a good foundation for this. . . . #Bundeskanzlerin #Kanzlerin #Merkel #Politik #politics #Koalitionsausschuss #Bundeskanzleramt