Bei einer Explosion an einem Ofen haben sich im Kreis Ludwigsburg zwei Männer schwere Brandverletzungen zugezogen. Einer musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Bei einer Familienfeier auf einem Balkon in Korntal-Münchingen habe eine Familie in der Nacht auf Sonntag einen Deko-Ethanolofen betrieben, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit.

Polizei spricht von schweren bis schwersten Brandverletzungen

Als dort Ethanol nachgegossen wurde, habe es eine große Stichflamme gegeben. Ein 46-Jähriger sowie sein 41 Jahre alter Bruder hätten dabei schwere bis schwerste Brandverletzungen erlitten.

Auch eine 43 Jahre alte Frau und ihr 14-jähriger Sohn wurden demnach verletzt. Einer der beiden Männer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die anderen Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.