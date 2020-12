auf Facebook teilen

Ein Zugführer hat in seiner S-Bahn einen ungewöhnlichen Fund gemacht: In einem Abteil befand sich eine große Krabbe. Die Bundespolizei rückte an und nahm das Tier „in Gewahrsam“. Wie die Krabbe in die S-Bahn gelangte, ist unklar.