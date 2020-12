Schweine sind schlau – das ist bekannt. Aber jetzt ist auch klar: Sie sind auch erfolgreiche Hobby-Archäologen. Im Kreis Biberach haben Wildschweine eine Steinzeitsiedlung ausgebuddelt.

Am Federsee bei Bad Buchau in Oberschwaben (Landkreis Biberach) haben Wildschweine Siedlungsreste aus der Jungsteinzeit freigewühlt. Das teilte das Regierungspräsidium Stuttgart am Mittwoch mit.

Schwerben und Knochen aus der Steinzeit gefunden

Den Angaben nach fand eine Spaziergängerin zwischen den Gemeinden Alleshausen und Moosburg bei Brackenhofen Scherben und Knochen. Feuchtbodenarchäologen untersuchten die Funde und stellten fest, dass es sich Reste aus der Jungsteinzeit handelt. Weitere Untersuchungen vor Ort förderten laut dem Regierungspräsidium weitere Hinweise und Teile eines Entwässerungsgraben zutage.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um eine weitere Siedlung aus dem Zeitraum um 2.900 vor Christus handelt. Aus dieser Zeit sind bereits mehrere Siedlungen im Umkreis bekannt.

Experten untersuchen Fundstelle genauer

Die Fundstelle soll kommendes Jahr durch Experten des Landesamtes für Denkmalpflege weiter begutachtet werden, um die genaue Ausdehnung festzustellen.