Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist am Montagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Er selbst blieb unverletzt. Drei weiteren Menschen erging es deutlich schlechter. Ihnen gelte jetzt seine ganze Sorge, so der Kretschmann.