Am frühen Donnerstagmorgen hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Befehl gegeben – mehrere Städte in der Ukraine werden angegriffen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Separatistenregionen Donezk und Luhansk anzugreifen. Aber auch mehrere Städte in der Ukraine stehen unter Beschuss – mit anderen Worten: Der von vielen Menschen befürchtete Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist losgegangen.

In einer Fernsehansprache kündigte Putin eine Militäroperation in der Ukraine an und warnte andere Staaten davor, sich Russland in den Weg zu stellen. Das würde Konsequenzen nach sich ziehen, wie sie sie noch nicht erlebt hätten, sagte Putin.

Hier bekommst Du alle Infos zur russischen Invasion in der Ukraine

Kriegszustand in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen, sagte er in einer Videobotschaft.

Welche Städte in der Ukraine werden angegriffen?

Kommandozentralen des ukrainischen Militärs in der Hauptstadt Kiew und der Millionenstadt Charkiw würden mit Raketen angegriffen, zitiert die ukrainische Prawda auf ihrer Webseite einen Vertreter des ukrainischen Innenministeriums.

Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters haben das bestätigt: Auch sie hörten eine Reihe von Explosionen in Kiew.

Auch in mehreren anderen Städten des Landes waren Explosionen zu hören, darunter in den Hafenstädten Mariupol und Odessa. Hier gebe es Landungsoperationen der russischen Schwarzmeerflotte im Aswoschen Meer.