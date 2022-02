Steigende Öl-, Gas- und Weizenpreise? Eine neue Flüchtlingswelle? Welche Folgen hätte ein möglicher Krieg in der Ukraine – auch für Deutschland?

Eine „ Kriegserklärung “. So nennt FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann Putins Entsendung von Truppen in die Ostukraine. Und auch die USA halten ihn jetzt für möglich, den Einmarsch Russlands in den kommenden Stunden oder Tagen. Ob Russland wirklich einmarschiert, ist weiter unklar. Doch klar ist, die Auswirkungen wären verheerend.

US-Regierung warnt vor blutigem Krieg

Die US-Regierung warnt im Falle eines russischen Einmarschs in die Ukraine vor einem „ blutigen “ Krieg. Sollte Putin „ im großen Stil vorgehen mit konventionellen Bodentruppen, denen Luft- und Raketenangriffe vorausgehen, wird es blutig zugehen “, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montagmorgen dem Sender CNN. „ Ich meine, das ist kein Militär, das dafür bekannt ist, das Leben unschuldiger Zivilisten zu respektieren “, so Kirby.

EU droht eine Flüchtlingswelle

Experten rechnen allerdings nicht nur mit vielen Toten auf beiden Seiten, sondern auch mit einer riesigen Fluchtbewegung. Mehr als eine Million Flüchtlinge könnten in die EU kommen, warnte die EU-Kommission vergangene Woche. Es wird angenommen, dass ukrainische Flüchtlinge zunächst vor allem nach Polen kommen könnten, in die Slowakei, Ungarn oder Rumänien. Ein Teil der Menschen könnte dann versuchen, auch nach Deutschland weiterzureisen.

Deutschland bietet humanitäre Hilfe an

Man beobachte die Situation genau, sehe aber im Moment noch keine Fluchtbewegung nach Deutschland, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). „ Sollte es Fluchtbewegungen in unsere Nachbarländer geben, werden wir unsere Nachbarn stark unterstützen, insbesondere in der humanitären Hilfe “, so Faeser.

Gas- und Ölpreise könnten steigen

Welche Sanktionen gegen Russland verhängt werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Möglichkeit wäre – wie es die USA bereits mehrfach gefordert haben – die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen. In Deutschland weckt dieses Szenario Sorgen. Denn viele fragen sich, ob die Gasversorgung dann gefährdet sein könnte.

„ Ja, das könnten wir merken wirtschaftlich. Das könnte man auch merken, dass Gaspreise steigen “, erklärte Strack-Zimmermann. Sie warnte davor, zu glauben, dass ein Krieg in der Ukraine die Menschen in Deutschland nicht tangieren würde. „ Wir sind nicht weit von der Ukraine entfernt. Und zu glauben, dass wir hier im warmen Deutschland sitzen und irgendwo ein Krieg ausbricht mitten in Europa und dass wir das nicht merken – das wäre naiv. “

Auch Italien vorsichtig bei Sanktionen

Italien sei besonders an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert, schreibt die italienische Zeitung La Repubblica. „ 40 Prozent aller Gaseinfuhren Europas stammen aus Russland. Innerhalb dieser 40 Prozent ist Italien der führende Importeur, gefolgt von Deutschland. “ Ein möglicher Krieg zwischen Moskau und Kiew würde die Kosten weiter erhöhen, heißt es in der Zeitung weiter. Die Abhängigkeit Deutschlands und Italiens von russischem Gas gefährde diese beiden Länder daher mehr als alle europäischen Verbündeten.

Nord Stream 2 – Der Streit um Gas aus Russland

Von der Leyen: EU kann Unterbrechung von Gasimporten vertragen

Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei die EU aber durchaus in der Lage, eine teilweise Unterbrechung der Gasimporte aus Russland zu verkraften. „ Unsere Modelle zeigen, dass wir bei einer teilweisen Unterbrechung oder einem weiteren Rückgang der Gaslieferungen durch Gazprom auf der sicheren Seite sind “, sagte von der Leyen vergangene Woche in Straßburg. Ein vollständiger Stopp würde aber immer noch zusätzliche Maßnahmen erfordern. Die EU habe daher mit wichtigen LNG-Lieferanten über eine Erhöhung der Gas- und Flüssiggaslieferungen (LNG) gesprochen.

Preise für Nudeln und Brot könnten steigen