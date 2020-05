In manchen Ländern dürfen die Menschen nur noch in Ausnahmefällen ihre Wohnungen verlassen, in anderen läuft der Alltag weitgehend normal weiter. Die Welt geht unterschiedlich mit der Corona-Pandemie um. Wie sehen andere Länder Deutschlands Krisenmanagement?

Was derzeit in Deutschland passiert, gab es so noch nicht in der Bundesrepublik. Die Corona-Pandemie versetzt ein ganzes Land in den Ausnahmezustand. Nach einem wochenlangen Lockdown hat die Bundesregierung am Mittwoch erneut weitrechende Lockerungen verkündet. Wie bewerten andere Länder unser Krisenmanagement?

Coronavirus in Deutschland Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind in Deutschland mehr als 168.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist das Land weltweit auf dem sechsten Platz. Am stärksten betroffen sind die USA – dort sind aktuell über 1,2 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert.

Schweden: „Wir haben immer gesagt, dass man ein Volk nicht einsperren kann“

Schweden gehört mit aktuell fast 24.000 Infektionen (Zahlen der Johns-Hopkins-Universität) zu den Ländern in Europa, die vergleichsweise weniger stark von der Pandemie betroffen sind.

Die Schweden sind sich nicht sicher, wie sie Deutschlands Umgang mit dem Coronavirus finden, so Carsten Schmiester vom ARD-Studio Stockholm. Auf der einen Seite würde Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als besonnene Krisenmanagerin geschätzt. Außerdem hätten die Schweden Deutschland immer für seine Disziplin bewundert.

Auf der anderen Seite hat Deutschland einen anderen Weg durch die Corona-Krise gewählt, so Schmiester – mit deutlich mehr Einschränkungen im privaten und öffentlichen Leben. Dass diese jetzt von Deutschland gelockert werden, würden die Schweden als Bestätigung ihres Weges sehen: „Nach dem Motto: Wir haben ja immer gesagt, dass man ein Volk auf Dauer nicht einsperren kann.“

Großbritannien: „Was können wir von Deutschland lernen?“

Die Briten sind, nach den von der Johns-Hopkins-Universität erfassten Zahlen, weltweit am viertstärksten von der Pandemie betroffen: Mehr als 200.000 Menschen haben sich demnach dort mit dem Coronavirus infiziert. Auch Premierminister Boris Johnson erkrankte an Covid-19. Zwischenzeitlich wurde er auf die Intensivstation verlegt, mittlerweile geht es ihm wieder gut.

„Großbritannien schaut in dieser Krise ständig nach Deutschland“, sagt Imke Köhler vom ARD-Studio London. Das liege daran, dass Deutschland sehr früh und umfangreich getestet habe. Großbritannien sei dazu aber nicht in der Lage gewesen.

Zudem ist die Todeszahl in Deutschland im Vergleich zu Großbritannien deutlich niedriger – dort sind laut der Johns-Hopkins-Universität bisher mehr als 30.000 Menschen an den Folgen der Infektion gestorben. In Deutschland sind es über 7.000. Britische Wissenschaftler und Politiker würden in Pressekonferenzen immer wieder von Journalisten gefragt: 'Warum ist das so? Was macht Deutschland besser? Was können wir von Deustchland lernen?'

USA: Medien hoffen auf Impfstoff-Erfolg deutscher Wissenschaftler

Die USA sind aktuell das Corona-Epizentrum der Welt: Nirgendwo sonst haben sich so viele Menschen mit dem Virus infiziert – und nirgendwo sind so viele Menschen deshalb gestorben (Zahlen der Johns-Hopkins-Universität: Mehr als 1,2 Millionen Infizierte, über 70.000 Tote). US-Präsident Donald Trump wird immer wieder für sein Krisenmanagement kritisiert.

In den USA ist Deutschlands Umgang mit dem Coronavirus das Maß aller Dinge, so Arthur Landwehr, ARD-Korrespondent in Washington. Vor allem beeindrucke die im Vergleich extrem niedrige Zahl an Todesopfern. Der Ansatz strategisch zu testen gilt als entscheidender Unterschied – also die zu finden, die Kontakt zu Infizierten hatten.

Vor allem durch regelmäßige Berichte amerikanischer Journalisten über Deutschland hat sich das Bild eines bestens aufgestellten und effizienten Gesundheitssystems festgesetzt, das jedem offen steht und auch funktioniert. In den letzten Tagen mehren sich Berichte über die klinischen Versuche mit möglichen Impfstoffen in Deutschland. Zumindest in vielen Medien wird deutschen Wissenschaftlern am ehesten der Durchbruch zugetraut.

Italien: Deutschland lässt uns alleine

Italien galt lange als Europas Coronavirus-Krisenherd. Bilder von Sarg-Kolonnen aus dem Dorf Bergamo erschütterten die Welt. Mit mehr als 214.000 Infizierten (Johns-Hopkins-Universität) befindet sich das Land weltweit immer noch auf dem dritten Platz – hinter Spanien.

Italien blicke einerseits bewundernd auf Deutschland, berichtet Elisabeth Pongratz aus dem ARD-Studio Rom. Denn: Es seien schnell Hilfszahlungen geleistet worden, in Italien dauere dieses Prozedere. Auch das Krisenmanagment werde als funktionierend wahrgenommen. Aber: Viele Italiener seien wütend auf ein Land, dem es wirtschaftlich sehr gut gehe. Denn: Italien fühle sich von Deutschland im Stich gelassen.

China: Deutschland hat weitgehend versagt

Das Coronavirus hat seinen Ursprung nach aktuellen Erkenntnissen in China: Zum Jahreswechsel wurden dort die ersten Fälle entdeckt. Mittlerweile geht es dem Land deutlich besser: Die Johns-Hopkins-Universität notiert aktuell knapp 84.000 Infektionen. China steht international in der Kritik: Vor allem die USA, Schweden und Australien fordern eine unabhängige Untersuchung des Ausbruchs in dem Land.

Die Medien in China werden vollständig vom Staat kontrolliert. Das Bild, dass dort wiedergegeben werde sieht laut Steffen Wurzel vom ARD-Studio Shanghai so aus: Die kommunistische Staatsführung hat die Krise deutlich besser gemanaged als der Rest der Welt. Europa steht zwar nicht so katastrophal da wie die USA – hat aber trotzdem weitgehend versagt.

China schaue weniger auf einzelne Länder in Europa. Diejenigen, die einen näheren Blick auf die Statistik werfen, würden anerkennen, dass Deutschland innerhalb der EU realtiv schnell und umfassend auf das Coronavirus reagiert habe, so Wurzel.

Völlig unverständlich seien für die Menschen in China die teilweise kontroversen Diskussionen, die in Europa über die Vor- und Nachteile der Corona-Maßnahmen geführt werden. Grundsätzlich habe die chinesiche Staatspropaganda die allgemeine Meinung im Land gut im Griff, so Wurzel.