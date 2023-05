Am Samstag findet die Krönung von King Charles III. statt. Wenn ihr mitreden wollt, haben wir hier für euch kuriose Fakten zum neuen König!

London steht Kopf, der Countdown läuft, am Samstag schaut die Welt nach England. Für euch eher langweilig? Oder seid ihr very happy? Egal was, wir geben euch für Samstag Angeberwissen an die Hand. Damit könnt ihr je nach Wahl auf einer Krönungsparty glänzen oder ebenso bei der Absage einer Einladung schnoddrig hingeworfen mit diesen Infos beeindrucken. Sagt nicht, wir hätten nicht alles versucht euch zu unterstützen! Los geht's:

Echt jetzt? Charles III. darf reisen ohne Pass, Fahren ohne Führerschein

Das alles ist nicht verboten, man muss nur König sein! Ein britischer Monarch kann ohne Pass reisen, der nötige Papierkram wird anderweitig erledigt. Und er darf ohne Führerschein Auto fahren. Die Logik dahinter lautet, dass diese Dokumente ja im Namen des Souveräns ausgestellt werden, der er eben selber ist.

Dazu passt das ganz gut: Keine Anklage gegen den König möglich

König Charles genießt nun, wie auch seine verstorbene Mutter vor ihm, Immunität. Falsch parken oder klauen im Supermarkt stellt für ihn demzufolge kein Problem dar. Angeklagt werden kann er nämlich nicht.

Proklamation: Charles III. nun auch öffentlich zum König ernannt

Alles meins! Schwäne, Delfine, Wale sind Eigentum des Königs

Laut Gesetz gehören Charles III. alle Delfine, Wale, Störe oder auch unmarkierten Schwäne in den Gewässern des Vereinigten Königreichs. Ob diese Untertanen davon auch nur die geringste Ahnung haben?

Jetzt ist es amtlich: Die spinnen, die Briten

Solche gehäkelten und gestrickten Briefkasten-Aufsätze tauchen im ganzen Land auf in diesen Tagen. Ja, so haben wir auch geguckt.

Ja, das ist gehäkelt. Wir kriegen den Mund auch nur schwer wieder zu. IMAGO IMAGO / SWNS

Der König und die Königin: Sie strahlen vom Briefkasten und jede Masche sitzt! IMAGO MAGO / SWNS



Leider etwas zu laut geflüstert: „Grässliche Leute“

Kurz vor der Hochzeit mit Camilla im April 2005 platzt Charles beim Skiurlaub in den Schweizer Alpen der Kragen. Schlecht gelaunt murmelt er bei einem Fototermin mit seinen Söhnen William und Harry über die Journalisten vor sich hin: „Grässliche Leute. Ich kann die nicht ab. Ich hasse sowas.“ Als auch noch der BBC-Hofberichterstatter eine Frage stellt, hört man ihn sagen : „Furchtbar, der Typ.“

Der König kann zaubern!

Charles ist Mitglied im Magic Circle. Das ist eine Vereinigung von Zauberkünstlern, die 1905 in London gegründet wurde. Ein Trick mit Kugeln und Bechern 1975 bescherte ihm die Aufnahme in den Londoner Zauberclub. Hier ist ein Foto von diesem legendären Moment!

Happy 70th Birthday to our member HRH Prince Charles MIMC #magic #london #royalfamily #birthday pic.twitter.com/gDSGVwrmmt

König Charles fährt mit Weißwein im Tank

Sein Aston Martin fährt mit Weißwein. Im Sommer 2008 wurde sein Oldtimer auf Biokraftstoff umgebaut – und fährt jetzt mit der Überschussproduktion eines Winzers. Allerdings nutzt er den Sportwagen nicht regelmäßig. Normalerweise fahren Charles und Camilla einen Jaguar XJ Diesel. Zudem steht ihm ein Bentley von Scotland Yard zur Verfügung.

Krönungskonzert mit Tom Cruise und Winnieh Puuh

Am Tag nach der Krönung, dem 7.Mai, gibt es ein Krönungskonzert. Ihr könnt in die Runde werfen: „Ja, da kommt auch Tom Cruise. Mit dem ist die Königsfamilie schon lange befreundet“ . Und Winnie Puh? Vielleicht tritt der dann in die Fußstapfen von Paddington Bär und liefert uns ein ähnliches Königs-Video!

Außerdem auftreten sollen laut Veranstalter beim Konzert Tom Jones, Take That, Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, Steve Winwood und Pianist Lang Lang.

Zur Krönung selber sollen übrigens 2.000 Gäste kommen. Das sind 6.000 weniger als bei der Kröning von Elizabeth! Na ja, die Zeiten ändern sich. Wirds halt 'ne kleine Sause, äh, ja. Hier findet ihr die gesamte Gästeliste!

Die royale Kutschfahrt soll diesmal nicht so „schrecklich“ werden

Charles' Mutter Queen Elizabeth II. wurde bei ihrer Krönung 1953 in der Goldenen Staatskutsche gefahren, und beschrieb die holprige Erfahrung später als „schrecklich“.

Bestimmt auch deshalb nutzen König Charles III. und Queen Camilla am Tag ihrer Krönung zwei Kutschen: Das frisch gekrönte Paar fährt nach der Zeremonie in der Goldenen Staatskutsche von der Westminster Abbey zurück zum Buckingham-Palast. Auf dem Hinweg aber nutzen die älteren Herrschaften dann die komfortablere Staatskutsche zum Diamantenen Jubiläum.

Erinnerungen an die Queen – tragt euch hier ins Kondolenzbuch ein

Mini-Krönungsszene im Legoland Windsor

Legoland Windsor hat sich die Finger wund ge-legot: Mit einer winzigen Nachbildung des Buckingham Palastes. Da sieht man Figuren von König Charles III. und Königin Camilla, die auf dem berühmten Balkon stehen und der Menge zuwinken.

Modellbauer Daniel Anderson vom Legoland Windsor Resort platziert ein Lego-Modell von König Charles III. auf dem Balkon des Buckingham Palace als Teil einer Krönungs-Miniland-Szene vor der Krönung von König Charles III. am 6. Mai. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Wire | Andrew Matthews

Zudem sind auch Modelle gebaut von Prinz William, Prinzessin Kate und ihren drei Kindern und das Krönungskonzert inklusive den Pop-Stars, die auftreten werden.

Angeberwissen: Die Modellbauer des Legoland haben nach eigenen Angaben mehr als tausend Stunden gebraucht und mit sechs Modellbauern insgesamt etwa 32.000 Lego-Teile verbaut haben.