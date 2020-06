Überdimensionale Geschenke, leuchtende Landstriche – mit monumentalen Installationen gab Christo der Welt einen „neuen Anstrich“, zumindest temporär. Jetzt ist der Künstler im Alter von 84 Jahren gestorben.

Leuchtende Kunststoffflächen, Bauwerke und Landstriche, wie zu überdimensionalen Geschenken oder Paketsendungen verpackt – solch faszinierende Bilder werden von Christos Arbeit in Erinnerung bleiben. Er war der Mann, der einst den Berliner Reichstag verhüllte. Aber warum? Das wusste wohl nicht mal Christo selbst so recht. Über seine Arbeiten sagte er einmal: „Es ist total irrational und sinnlos“.

Seinen Fans und Bewunderern ist die offenbar mangelnde Bedeutung von Christos Kunst aber wohl nicht so wichtig. Mit dem Verwandlen von Gebäuden in abstrakte Kunstobjekte faszinierte er Millionen. Christo selbst erklärt sich den Hype um seine Kunst mit ihrer Vergänglichkeit:

Sie werden verschwinden, wie unsere Kindheit, unser Leben. Erst das macht die Erfahrung so intensiv. Christo, Künstler

Letzte geplante Aktion soll dennoch stattfinden

Zuletzt hatte der Künstler laut eigener Aussage ohne Pause in seinem New Yorker Studio auf die Verhüllung des Pariser Triumphbogens hingearbeitet, wie er der Deutschen Presse-Agentur noch Mitte April in einem Interview erzählte. Die Aktion hätte der Höhepunkt seines Jahres werden sollen, musste aber wegen der Coronavirus-Pandemie auf 2021 verschoben werden. Im Kopf hatte Christo das Kunstwerk schon jahrelang: Schon vor rund 60 Jahren hatte Christo die ersten Skizzen für das Projekt angefertigt.

Auch nach dem Tod des Künstlers Christo hält Frankreich an der geplanten Verpackung des Triumphbogens in Paris fest. Die Aktion im Herbst kommenden Jahres werde wie „ein letztes Geschenk dieses Künstlers an diese Stadt“ sein, teilte das Amt von Staatschef Emmanuel Macron am Montag mit.

Christos bekannteste Installationen – eine Weltreise

Was bleibt, sind eindrucksvolle Bilder seiner früheren Aktionen: Stets war es ein Spiel aus Form und Farbe, wenn der am 13. Juni 1935 als Christo Vladimiroff Javacheff im bulgarischen Gabrovo geborene Künstler wieder ein Stück Welt mit Kunststoffbahnen überzog. In der Bildergallie haben wir einige von Christos bekanntesten Aktionen zusammen gefasst.

Die Frau an Christos Seite: Jeanne-Claude

Stets an Christos Seite: seine Frau Jeanne-Claude. Mit ihr zusammen arbeitete Christo von den ersten Plänen bis zur Realisierung eines Projekts – das dauerte teils mehrere Jahrzehnte. Die aus Casablanca in Marokko stammende und am selben Tag wie Christo geborene Jeanne-Claude war allerdings bereits 2009 im Alter von 74 Jahren in New York an einer Hirnblutung gestorben. In einem Interview hatte der Künstler einmal erzählt:

Jeanne-Claude und ich, wir machen diese Dinge für uns selbst. Wenn es jemand mag, ist es nur ein Bonus. Wir machen Dinge, die uns visuell gefallen. Der Weg ist dabei das Ziel. Diese Projekte bringen uns an Orte, die so viel reicher sind als die Kunstwelt oder die Galerie oder das Museum. Christo, Künstler

Christo – der Künstler ohne Zuschüsse und Sponsoren

Wichtig war Jeanne-Claude aber nicht nur für Christo persönlich, sondern auch für seine Kunst. Denn: Der in Bulgarien marxistisch geschulte Christo, der weder Gelder von Sponsoren noch staatliche Subventionen akzeptierte, konnte die kostenlose Kunst für Millionen erst durch den Unternehmergeist seiner Frau verwirklichen.

Mit einem als „Big Air Package“ getauften Luftpaket im Gasometer Oberhausen verwirklichte Christo im Jahr 2013 ein Projekt erstmals ohne seine Frau. Die finanzielle Unabhängigkeit verschaffte Christo dabei viel Freiraum in seinen jahrelangen Bemühungen, ein Projekt teils gegen Widerstand von Umweltschützern und trotz Auflagen von Baubehörden umzusetzen.