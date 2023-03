Wir rasen über Nacht in ein System, dessen Potenzial so gewaltig ist, dass wir einen Moment innehalten müssen und darüber nachdenken. Wo führt das hin? Was sind unsere Zielsetzungen? Nach welcher politischen Ausrichtung ist ein KI-System, eher republikanisch oder demokratisch? Ist ein KI-System eher westlichen Werten zugeneigt oder östlichen? All diese Fragen müssen jetzt besprochen werden, denn der Einfluss und die Auswirkungen sind einfach zu groß.