Eine Autofahrerin ruft die Polizei, weil sie sich verfolgt fühlt. Was sie nicht weiß: Der Fahrer hinter ihr hat die Polizei auch schon gerufen.

„ Bitte helfen sie mir, ich werde verfolgt! “ So oder so ähnlich hat sich eine 38 Jahre alte Frau am Samstagabend per Notruf bei der Polizei in Ulm gemeldet. Sie sei auf der Fahrt von Schemmerhofen in Richtung Ehingen und ein Autofahrer verfolge sie.

Während die Frau mit der Polizei telefonierte, rief ein 56 Jahre alter Mann ebenfalls per Notruf bei der Polizei an und meldete ein Auto vor ihm, das sehr verdächtig fahre und versuche zu flüchten. Der Anrufer war der Fahrer im Auto hinter der 38-Jährigen.

Kurioser Polizeieinsatz: Autofahrer beschuldigen sich gegenseitig

Die Polizei stoppte schließlich beide Autos am Ortseingang von Ehingen und klärte das Verwirrspiel auf. Beide Autofahrer verdächtigten den jeweils anderen, komisch zu fahren und riefen bei der Polizei an.