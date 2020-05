Seit 50 Jahren lebt ein Kasuar im Zoo von Lahore in Pakistan – und seitdem ist er allein. Die Suche nach einer Partnerin hat nie geklappt, das hat auch einen traurigen Grund.

Eigentlich ist der Kasuar ein Typ zum Verlieben. Ein toller blau-glänzender Kopf, ein hornartiger Helm auf selbigem, glänzendes schwarzes Gefieder und stolze 1,70 Meter groß. Und trotzdem hat es mit der Partnersuche für einen Kasuar im Zoo von Lahore in Pakistan nie geklappt. Jetzt ist der Vogel zu alt für die Zucht – und geht als wahrscheinlich einsamster Vogel der Welt in die Geschichte ein.

Seit 1971 lebt der Vogel im Zoo im Osten von Pakistan – und seitdem versucht der Tierpark eine Partnerin für ihn zu finden. Leider vergeblich. „Kasuare sind eine vom Aussterben bedrohte Art, die es fast unmöglich macht, einen Partner zu finden und nach Pakistan zu bringen“, sagt Zoodirektor Chaudhry Shafqat Ali.

Kasuar zu alt für die Zucht

Mittlerweile habe man die Suche aber eingestellt. „Er ist alt und hat das Zuchtalter überschritten“, sagt der Tierarzt des Zoos, Rizawan Khan. Das große Problem neben der Seltenheit der Tiere: Kasuare sind Einzelgänger und treffen sich normalerweise nur in der Brutzeit. Der Vogel im Zoo von Lahore sei das einzige Exemplar in Pakistan.

Das besondere bei Kasuaren: Sobald die Eier gelegt sind, ziehen die männlichen Vögel ihre Küken auf. In dieser Zeit oder wenn sie sich bedroht fühlen, können Kasuare sehr aggressiv werden. Vergangenes Jahr tötete ein Kasuar im US-Bundesstaat Florida seinen Züchter. Der Mann stolperte, stürzte in das Gehege, darauf ging der Vogel auf den Mann los und verletzte ihn so schwer, dass er später im Krankenhaus starb.

Kasuare gelten als gefährlichste Vögel der Welt

Kasuare gelten als die gefährlichsten Vögel der Welt. Sie sind verwandt mit Straußen und Emus, können bis zu 60 Kilo schwer werden und haben Krallen wie Dolche. Wenn sie angreifen, dann treten sie mit beiden Beinen gleichzeitig nach ihren Widersachern. Dadurch können sie Menschen schwere Verletzungen zufügen. Deshalb befinden sie sich im Zoo hinter doppelten Gittern.

Um den Vogel im Zoo von Lahore ist es zurzeit doppelt einsam. Nicht nur, dass ihm zeitlebens eine Partnerin gefehlt hat, im Moment darf auch niemand zu ihm. Durch die Corona-Krise ist der Zoo in Lahore geschlossen. Sonst kommen jedes Jahr etwa 3,5 Millionen Menschen in den Tierpark. Der Zoo von Lahore gilt als einer der größten Tierparks in Südostasien. Aber nicht einmal diese Tatsache hat dem Hahn eine Partnerin beschert.