Bekommt Landau in diesem Jahr einen Weinprinzen? Das ist zum ersten Mal überhaupt möglich. Ein unbekannter Bewerber wittert seine Chance und tritt gegen drei Konkurrentinnen an.

Über viele Jahrzehnte hinweg hieß es immer wieder aufs Neue „Landau sucht die Weinprinzessin“. Aber ab diesem Jahr soll das anders werden: Denn zum ersten Mal dürfen sich nun auch Männer für das Amt bewerben. Und diese Gelegenheit lässt sich ein Weinliebhaber offenbar nicht entgehen...

Vorbild für den Bewerber in Landau? Sven Finke war ab 2016 erster Weinkönig von Kesten (RLP). dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Harald Tittel

„Weinhoheit“: Auch drei Frauen im Rennen

Wer der Bewerber ist, dazu hat das Landauer Büro für Tourismus noch nichts mitgeteilt. Fest steht nur, dass er mit drei Frauen um diesen Posten konkurriert. Schon am Montag sollen die Vorstellungsgespräche losgehen.

Landau prüft Bewerber genau

Dabei soll es dann auch um einen wichtigen Punkt gehen: Haben die Bewerberinnen und der Bewerber überhaupt so viel Zeit, wie das Amt erfordert? Denn wer als Weinhoheit die Winzer der Stadt und der Stadtdörfer sowie deren Weine repräsentieren will, muss für diese Aufgabe an vielen Terminen teilnehmen.

Wichtig: Wein-Wissen

Wichtig seien außerdem Fachwissen und Charisma. Ob der Mann aber dafür dieses Wochenende zu Hause noch Wein-Wissen büffeln muss oder ohnehin vom Fach ist, beispielsweise als Sommelier, ist leider auch nicht bekannt. Am Ende entscheidet eine Jury, wer „Landauer Weinhoheit“ und im Oktober offiziell dazu gekrönt wird.

„Weinprinz“ in Landau? Genauer Titel noch unklar

Falls der einizige Mann das Rennen macht, wird auch entschieden, ob sein Titel „Weinprinz“ oder „Weinbotschafter“ sein wird. Er würde in diesem Fall Nachfolger der amtierenden Weinprinzessin Anne-Kathrin Klein aus Siebeldingen werden. Sie hatte das Amt 2019 angetreten.

