Die Bundesnetzagentur will am 13. Dezember eine Desktop-App veröffentlichen, mit der Nutzer ihr langsames Internet dokumentieren und Geld zurückfordern können.

Im Dezember 2021 sind einige neue Gesetze und Regeln in Kraft getreten. Eines dieser Gesetze erlaubt es den Verbrauchern, bei zu langsamen Internetverbindungen die Rechnung zu kürzen. Jetzt hat die Bundesnetzagentur ihre Messvorgaben festgelegt, wie genau Verbraucher das lahme Internet auch nachweisen können.

Am kommenden Montag, den 13. Dezember 2021, will die Bundesnetzagentur ein Desktop-Tool veröffentlichen, mit dem Kunden ihre langsamen Internet-Verbindungen messen und dokumentieren können – und dann vom Provider Geld zurückerstattet bekommen oder ein Sonderkündigungsrecht nutzen können.

Wie bekomme ich Geld für langsames Internet zurück?

Die Regeln, wie das langsame Internet nachweisbar ist, sind recht simpel: Ihr müsst an drei unterschiedlichen Tagen 30 Mal die Geschwindigkeit eures Festnetz-Internets messen – und das war’s dann auch schon.

Wichtig bei der Messung: Ihr müsst die Desktop-App der Bundesnetzagentur nutzen und den Rechner über ein LAN-Kabel mit dem Router verbinden. Außerdem muss zwischen den Mess-Tagen auch immer ein freier Tag liegen. Wer also am Montag anfängt, kann am Montag zehnmal messen, dann am Mittwoch zehnmal und am Freitag wieder zehnmal. Dann bekommst Du Dein Messprotokoll und kannst das an Deinen Provider schicken.

Wenn dabei die vertraglich festgelegte Mindestgeschwindigkeit zwei Mal an zwei Tagen unterschritten wurde, reicht das, um den Vertrag zu kündigen oder zumindest weniger zu zahlen. Grundsätzlich gilt: Die maximal zur Verfügung gestellte Geschwindigkeit muss bei 90 Prozent der Messungen erreicht werden.

Um wie viel darf ich meine Rechnung bei langsamer Internetverbindung mindern?

Das ist gesetzlich geregelt und hängt davon ab, wie schnell das Internet tatsächlich ist. Angenommen Du bezahlst für 100 M/Bit in der Sekunde 50 Euro pro Monat, bei Deiner Messung kommen aber nur 50 M/Bit an, dann kannst Du die Rechnung um 50 Prozent mindern, weil Du auch nur die Hälfte der zugesagten Geschwindigkeit bekommst.

Verbraucherschützer glauben, dass die Anbieter in der Werbung oft mehr Geschwindigkeit versprechen als sie liefern können. Das Minderungsrecht könnte dazu führen, dass Internetprovider realistische Angaben machen oder mehr Einsatz zeigen, um Internetanschlüsse zu verbessern, hoffen die Verbraucherschützer.