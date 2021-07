Empört und sprachlos sind die Reaktionen auf einen lachenden und scherzenden Ministerpräsidenten Laschet bei seinem Besuch im Unwetter-Katastrophengebiet in Nordrhein-Westfalen. Seine Entschuldigung besänftigt nicht alle.

Die Kamera war eigentlich auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerichtet, der sich mit ernster Miene an die Opfer der Flutkatastrophe wendet. Er verspricht ihnen Hilfe und Solidarität. Was hinter Steinmeier passiert, fängt die Kamera aber auch ein: Ein lachender Armin Laschet (CDU), der mit den Umstehenden herumalbert.

In den Sozialen Netzwerken wird das Video tausendfach geteilt und die Empörung ist groß. SPD-Vizechef Kevin Kühnert spottete auf Twitter, dies sei „eine Frage des Charakters“ . Sein Parteikollege Lars Klingbeil schreibt: „Ich bin wirklich sprachlos.“ In der Bild am Sonntag sagte Klingbeil: „Wie Armin Laschet im Hintergrund rumalbert, während der Bundespräsident zu den Opfern spricht, ist ohne Anstand und empörend.“ Wer ohne Gespür in solch schwierigen Situationen herumfeixe, der disqualifiziere sich selbst.“

Ich bin wirklich sprachlos. https://t.co/ai8nVBamvy

Hochwasser-Besuch: Steinmeier und Laschet in Erftstadt

Der Bundespräsident und der CDU-Kanzlerkandidat hatten sich zuvor gemeinsam ein Bild von der Lage im schwer getroffenen Ort Erftstadt gemacht. Dort hatte die über die Ufer getretene Erft zahlreiche Häuser unterspült und zum Einsturz gebracht. Es kam zu Erdrutschen und weitreichenden Überflutungen.

Laschet entschuldigt sich: „Dies war unpassend und es tut mir leid.“

Am Abend entschuldigte sich Laschet dann via Twitter: „Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben“, schrieb der Kanzlerkandidat der Union. „Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid.“

Ich danke dem Bundespräsidenten für seinen Besuch. Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben. Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid.

Hashtag #Laschetlacht geht steil

Viele Twitter-Nutzer finden den Auftritt von Armin Laschet pietätlos und peinlich:

#LaschetLacht mit dem Landrat von #Erftstadt während der Traueransprache von Bundespräsident Steinmeier. Ich schäme mich für "meinen" Ministerpräsidenten in Grund und Boden vor den Opfern der #Hochwasserkatastrophe. https://t.co/XnSAhlCkQp

Menschen sind gestorben. Existenzen vernichtet. Es laufen immer noch Rettungseinsätze. Und #LaschetLacht.

Auch seine Entschuldigung kommt nicht bei allen gut an:

Laschet bedauert NICHT seine Lacherei und Feixerei, sondern nur, welcher Eindruck dadurch entstanden ist. Er schiebt damit die Schuld von sich weg und auf diejenigen, die diese Situation angeblich falsch verstehen. #LaschetLacht #LaschetVerhindern https://t.co/A9bgn1a2Ay