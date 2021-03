Riesiges Loch in der Wand: Laster kracht in Lahrer Schule

Weil ihm ein Transporter die Vorfahrt genommen hat, ist ein Laster in Lahr in die Wand einer Schule gekracht. Dort klafft jetzt ein riesiges Loch in der Mauer.