Laute Knallgeräusche und vibrierende Fensterscheiben haben viele Menschen in SWR3Land am Nachmittag aufgeschreckt.

Die lauten Knallgeräusche, die gegen 14 Uhr in einigen Regionen Baden-Württembergs – unter anderem in Stuttgart, Karlsruhe und Ulm – zu hören waren, wurden von zwei Eurofightern der Bundeswehr ausgelöst. Die Kampfjets waren mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs. Das hat das Landeskommando der Bundeswehr in Stuttgart dem SWR mitgeteilt. Die Polizei gab auch Entwarnung:

Knall Geräusche: Es handelte sich wie einige vermutet haben um den Überschallknall von einem Flugzeug . Keine Gefahr.

Kampfjets der Bundeswehr haben wohl Flugzeug verfolgt

Die zwei Kampfjets haben laut Bundeswehr über Süddeutschland ein Flugzeug verfolgt, zu dem es keinen Funkkontakt gab.

Gestartet sind die Eurofighter demnach in Neuburg an der Donau. Die Bundeswehr sagt, die Jets haben die Situation klären können. Was für ein Flugzeug ohne Funk sie verfolgt haben – dazu sagt die Bundeswehr nichts.