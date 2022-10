Die 75-Jährige soll der Kopf der Gruppe sein, die im Frühjahr Gesundheitsminitster Karl Lauterbach entführen wollte. Und sie soll der Reichsbürgerszene angehören.

Die Frau wurde in Mittelsachsen wegen Terrorverdachts festgenommen, heißt es von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die 75-jährige Elisabeth R. habe eine führende Rolle in der Gruppe gehabt, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen wollte.

75-Jährige soll Waffen und Sprengstoff besorgt haben

Elisabeth R. soll unter anderem Waffen und Sprengstoff besorgt haben. Im April war die Gruppe aufgeflogen, vier mutmaßliche Helfer wurden bereits festgenommen.

Die Frau, laut ARD-Informationen eine ehemalige Lehrerin aus Rheinland-Pfalz, gehöre den sogenannten Reichsbürgern an und erkenne die staatliche Grundordnung der Bundesrepublik nicht an, heißt es in der Mitteilung. Sie habe sich darum einer Gruppe angeschlossen, die Stromleitungen zerstören wollte, um damit einen Blackout und letztlich bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen.

Nachrichten 13.10.2022 75-Jährige wegen geplanter Lauterbach-Entführung festgenommen Dauer 0:45 min

Von der Bundesanwaltschaft heißt es weiter der mutmaßlichen Anführerin Elisabeth R. werde unter anderem eine „mittäterschaftliche Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund“ zur Last gelegt. Jetzt werde entschieden, ob die Frau in Untersuchungshaft komme.

Lauterbach dankt BKA auf Twitter

Nach der Festnahme der Frau bedankte sich Lauterbach auf Twitter bei den Einsatzkräften des Bundeskriminalamtes, die jeden Tag ihre Gesundheit für seinen Schutz riskierten, so der Gesundheitsminister.