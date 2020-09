Zwei Forscherteams haben Hinweise auf außerirdisches Leben auf der Venus entdeckt. Bei Messungen in der Atmosphäre des Planeten wurde das Gas Phosphin nachgewiesen.

Die Venus ist kein Planet, auf dem man zuallererst nach Aliens suchen würde. Denn die Bedingungen dort machen Leben eigentlich unmöglich. Auf der Oberfläche der Venus ist es über 400 Grad heiß — am Boden herrscht ein Druck von rund 90 bar, der alles zerquetschen würde.

Die Venus-Atmosphäre besteht außerdem zu 95 Prozent aus dem Treibhausgas Kohlendioxid und die Wolken der Venus bestehen aus Tröpfchen ätzender Schwefelsäure. Doch genau dort, in den hochliegenden Wolkenschichten, könnten sich Lebensformen verbergen.

Leben auf der Venus: Zwei Forscherteams entdecken Spuren

In 50 Kilometer Höhe über der Venus herrschen nur noch angenehme 30 Grad. Der Druck liegt dort bei 1 bar — ist also dem Luftdruck an der Erdoberfläche ähnlich. In diesen hochliegenden Wolkenschichten haben nun zwei Teams mit Radioteleskopen unabhängig voneinander Phosphin entdeckt.

Dieses Gas kann für Lebewesen, deren Stoffwechsel keinen Sauerstoff benötigt, ein wichtiger Teil ihres Stoffwechsels sein. Bei der Suche nach Leben auf Planeten ohne Sauerstoffatmosphäre wird Phosphin deshalb von Astrobiologen als starker Biomarker eingeschätzt — also als Indiz dafür, dass es Leben gibt.

Uwe Gradwohl aus der SWR3-Wissenschaftsredaktion erklärt im Audio, was der Phosphinfund auf der Venus genau bedeutet:

Phosphin auf der Venus entdeckt Dauer 1:59 min

Russland will mit Raumsonden zur Venus

Was tatsächlich in den Wolken hoch über der Venus vor sich geht werden nur Raumsonden feststellen können. Russland plant im Jahr 2026 oder 2031 die traditionsreiche Reihe seiner Venusflüge fortzusetzen. Dann könnte womöglich auch ein Ballon oder ein solarbetriebenes Fluggerät die obere Venusatmosphäre genauer erkunden.