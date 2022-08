In der Achterbahn „Feuerdrache“ stießen Züge zusammen. 31 Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Es ist der zweite Unfall in Freizeitparks innerhalb kurzer Zeit.

Nachdem zwischenzeitlich von mindestens 34 Verletzten die Rede war, von denen zwei schwer verletzt worden seien, hat die Polizei die Zahl der Opfer inzwischen korrigiert: Einer von insgesamt 31 Beteiligten habe schwere Verletzungen davongetragen.

Der Eingangsbereich von Legoland Pressestelle LEGOLAND® Deutschland Resort

Viele der Leichtverletzten erlitten früheren Angaben zufolge unter anderem Prellungen und Schürfwunden. Drei Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Feuerwehr und Rettungsdienst seien zu einem Großeinsatz ausgerückt.

Nachrichten 11.8.2022 SWR3-Reporterin Beate Mangold über den Legoland-Unfall (Stand 18 Uhr) Dauer 0:45 min

Nach ersten Angaben bremste ein Zug in der Achterbahn stark ab, ein folgender Zug fuhr auf. Mehrere Menschen befanden sich dem Polizeisprecher zufolge zunächst noch in den Waggons. Später teilte eine Sprecherin des Parks mit, der eine der beiden Züge sei schon geräumt worden, der zweite werde gerade evakuiert.

Unfall in Achterbahn „Feuerdrache“

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Nach neuen Angaben der Polizei wurde nur der entsprechende Bereich abgesperrt, der Park sei dagegen geöffnet geblieben. Er liegt nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze zu Baden-Württemberg.

Achterbahn ist offenbar Publikumsmagnet

Der Sprecherin zufolge passierte der Unfall auf der Achterbahn „Feuerdrache“. Im Netz schrieben die Park-Besitzer 2019, die Achterbahn „zählt seit der Eröffnung 2002 dabei zu den Lieblingen unserer Gäste“ . Sie führt zunächst durch einen überdachten, abgedunkelten Bereich des Parks. Im Verlauf der Fahrt geht es dann im Freien über eine Strecke mit Gefällen und einigen Kurven. Nach Angaben des Parks fährt die Achterbahn bis zu acht Meter pro Sekunde schnell, was rund 29 Kilometern in der Stunde entspricht.

Zweiter Unfall in Freizeitparks innerhalb kurzer Zeit

Am vergangenen Samstag hatte es in einem Freizeitpark in Klotten an der Mosel in Rheinland-Pfalz einen tödlichen Vorfall bei einer Achterbahnfahrt gegeben. Eine 57-jährige Frau war aus der fahrenden Attraktion gestürzt. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Wie es dazu kam, dass die Frau aus der Achterbahn stürzte, ist noch unklar