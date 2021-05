Nach dem „Quotenschwarzer“-Eklat, den Ex-Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann seinen Job bei Hertha gekostet hat, tritt nun auch Dennis Aogo von seiner Tätigkeit beim Sportsender Sky zurück. In einer Livesendung hatte er von „Trainieren bis zum Vergasen“ gesprochen.

Der Eklat um die rassistischen Äußerungen von Deutschlands Ex-Nationaltorwart Jens Lehmanns nimmt eine neue Wendung: Wieder steht Ex-Bundesliga-Profi Dennis Aogo im Mittelpunkt, wieder geht es um eine sprachlichen Fauxpas und wieder verliert jemand seinen Job.

Dennis Aogo ist kein Sky-Experte mehr

Allerdings ist es dieses Mal Dennis Aogo selbst, der in der Kritik steht. Beim Sportsender Sky hatte er in einer Livesendung am Dienstag, der Übertragung vom Champions-League-Halbfinalspiel Manchester City gegen Paris Saint-Germain, den Ausdruck „ Trainieren bis zum Vergasen “ gebraucht.

Der Bild-Zeitung sagte Aogo dazu: „ Dieses Wort darf man selbstverständlich in überhaupt keinem Zusammenhang verwenden. Das war ein großer Fehler, ich kann mich dafür nur aufrichtig entschuldigen .“ Die Nationalsozialisten hatten während ihrer Herrschaft in Konzentrationslagern systematisch Millionen von Menschen in Gaskammern ermordet. Zuvor war Giftgas bereits im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden.

Sky Sport meldet sich auf Twitter

Auf Twitter schrieb der TV-Sender „ Dennis Aogo hat sich entschuldigt und ist sich der Tragweite seiner Äußerung, die er sehr bedauert, bewusst. Er ist ein ausgezeichneter Experte in unserem Team, den wir sehr schätzen, hat aber einen großen Fehler gemacht. Aus diesem will er lernen. “ Der Sender nimmt den Vorfall zum Anlass und will „ das Bewusstsein für den Umgang mit Sprache bei all unseren Mitarbeitern noch intensiver thematisieren “, hieß es weiter. Aogo hätte sich entschieden seine Expertentätigkeit bei Sky vorerst ruhen zu lassen. „ Dies halten wir für richtig “, schreibt der Sender. In den sozialen Medien hatte es Kritik an Aogo nach den Äußerungen gegeben

Aogo hatte zuvor Jens Lehmanns Entschuldigung angenommen

„ Jeder Mensch macht Fehler, das ist schon mal Nummer Eins, jeder Mensch hat ne zweite Chance verdient “ – mit diesen Worten hatte Aogo die Entschuldigung von Jens Lehmann am Mittwoch angenommen, der ihn zuvor als „Quotenschwarzen“ bezeichnet hatte. In seiner Instagram-Story sagte Aogo, dass die beiden schon zwei Mal telefoniert hätten. „ Ich hab ihm das abgenommen, dass es ihm leid tut “, erklärte Aogo in seinem Statement.

Aogo findet Lehmanns Äußerungen „ein Stück weit respektlos“

In seiner Story sagte Aogo nochmals deutlich, dass er nicht gut findet, was der Ex-Nationaltorhüter geschrieben hat. Sowas schreibe man nicht, egal an wen die Nachricht adressiert gewesen war. Das sei „ein Stück weit respektlos“. Gleichzeitig nahm Aogo Lehmann vor dem Shitstorm, der sich über ihm derzeit im Netz ergießt, in Schutz: Er finde es nicht richtig, dass sich nun alle auf Lehmann stürzten.

Jens Lehmann: Das schlimmste Eigentor seiner Karriere

Thema ist für Aogo erledigt

Nun sei das Thema für Aogo erledigt und er wolle sich auch nicht mehr vor Journalisten dazu äußern. Mit Sicherheit würden er und Lehmann darüber aber nochmals von Angesicht zu Angesicht sprechen und dann das Thema aus der Welt schaffen.

Man darf solche Sprüche nicht machen, sonst werden sie gesellschaftsfähig. Ich möchte mich dafür noch einmal von ganzem Herzen entschuldigen, ich bedauere meine Äußerung zutiefst und bitte jeden um Verzeihung der sich dadurch verletzt gefühlt hat. Jens Lehmann, Twitter, 6.5.2021, 16:41 Uhr

Heimatverein SV Heisingen erteilt Lehmann Hausverbot

Der Heisinger SV, Heimatverein des 51-Jährigen, hat Lehmann in einem emotionalen Statement auf Facebook Hausverbot erteilt. „Auch wenn Du Dich in den letzten 40 Jahren keine dreimal hast sehen lassen und Dir das wahrscheinlich völlig egal ist: Du hast Hausverbot!“, schrieb der 1. Vorsitzende des Vereins, Peter Küpperfahrenberg.

Liebe Heisinger Fußballfreundinnen und -freunde, viele werden es mitbekommen haben. Unser bekanntester (ehem.) Spieler,...Posted by Heisinger SV 52/96 e.V. on Wednesday, May 5, 2021 Heisinger SV 52/96 e.V., Facebook

Darüber hinaus distanzierte sich der Essener Bezirksligist von Lehmann und machte auf die gesellschaftlichen Probleme im Fußball aufmerksam: „Der von uns allen so geliebte Fußball ist nach meiner Erfahrung anfällig für einige Grundübel der Zivilisation. Dazu gehören insbesondere Rassismus und Homophobie. Wir müssen aufpassen, wir müssen wachsam sein, wir dürfen das niemals tolerieren, wir müssen einschreiten, wir müssen Courage zeigen. Das ist in der Vergangenheit viel zu wenig geschehen.“

Job als Hertha BSC-Aufsichtsrat los

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass Jens Lehmann seinen Job als Aufsichtsrat bei Hertha BSC los ist.

Hertha-Investor Lars Windhorst hat den Beratervertrag mit dem Ex-Nationalspieler sofort beendet. „ Jens Lehmann ist nicht mehr Berater “, sagte Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter. Damit ende auch Lehmanns Mandat im Hertha-Aufsichtsrat.

Nach seiner rassistischen Nachricht an Dennis Aogo ist Jens Lehmann seinen Job bei Hertha BSC los. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP-Pool | Martin Meissner

Lehmann schickt rassistische Nachricht an Aogo

Ex-VfB-Stuttgart-Spieler Dennis Aogo bekam eine Nachricht von Lehmann auf sein Handy: „Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?“, wollte der Ex-Torwart wissen. An wen die Nachricht eigentlich adressiert war, ist nicht bekannt.

Diese rassistische Nachricht schickte Jens Lehmann – möglicherweise versehentlich – per Whatsapp an Dennis Aogo. SWR Instagram / Dennis Aogo

Aogo hatte darauf einen Screenshot seines WhatsApp-Verlaufs bei Instagram Story gepostet. Der Sky-Experte und ehemalige Bundesliga-Profi schrieb dazu an Jens Lehmann gerichtet: „ WOW dein Ernst? @jenslehmannofficial Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!! “

In der Saison 2018/2019 spielte Dennis Aogo für den VfB Stuttgart. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Matthias Balk

Lehmann entschuldigt sich bei Dennis Aogo

Immerhin: Lehmann hat sich mittlerweile bei Dennis Aogo entschuldigt. „In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe“ , schrieb Lehmann bei Twitter.

In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. Jens Lehmann, Twitter, 5.5.2021, 8:51 Uhr

Auch Lob hatte Lehmann für Aogo übrig: „ Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. “ Lehmann selbst ist auch schon als Experte für Sky im Einsatz gewesen.

Netzreaktionen – #Lehmann #Aogo trenden bei Twitter und Google

Na Jens, du warst auch besser, als noch jemand für dich geschrieben hat. #lehmann https://t.co/GnMa9H3NLW Kevin Albrecht, Twitter, 5.5.2021, 10:50 Uhr

Move des Jahrtausends wäre, nun Dennis #Aogo für Jens #Lehmann in den Hertha-Aufsichtsrat zu bestellen. #HaHoHe Marc Schwitzky, Twitter, 5.5.2021, 10:53 Uhr

„Weiße Menschen sehen dann Hautfarbe, wenn sie sich in ihrer Macht bedroht fühlen. Wenn sie ängstlich oder eifersüchtig sind, dann wissen sie auf einmal sehr wohl welche Hautfarbe du hast. Dann heißt’s du hast den Job nur bekommen, weil du Schwarz bist.“ #Lehmann #Quotenschwarzer Malcolm Ohanwe, Twitter, 5.5.2021, 12:10 Uhr

Diese Sprache von „ist ein Eindruck entstanden“, „falls du es so verstanden hast“ oder „falls das jemanden verletzt hat“... mein Gott, just do better. Rassismus liegt beim Absender, nicht beim Empfänger. Own your shit, #Lehmann. Apologize properly, wise up (!) and then move on. https://t.co/tnQvl5MAun Marie Schulte-Bockum, Twitter, 5.5.2021, 12:55 Uhr

Alleine, dass Quoten-Schwurbler Jens #Lehmann die Hautfarbe von Dennis #Aogo zum Thema macht, ist schon unbegreiflich. Seine wahre Haltung lässt sich dann aber an der “Entschuldigung” ablesen. Die keine ist. Sondern eine Rechtfertigung für seine vollkommen deplatzierte Aussage. Robby Hunke, Twitter, 5.5.2021, 13:29 Uhr