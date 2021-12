Seit Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr ist die 13-Jährige Leonie D. aus Schwetzingen verschwunden. Wer hat sie gesehen?

Sie wurde zuletzt nahe dem Bahnhof in Schwetzingen gesehen. Die Polizei beschreibt das Mädchen so: 156 groß, blond und schlank. Sie sei komplett schwarz gekleidet, trage einen Rucksack habe meist Kopfhörer auf.

Wer hat Leonie aus Schwetzingen gesehen?

Ein Bild der Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht:

Seit Sonntagnachmittag, den 05.12.2021, gegen 17:00 Uhr wird die 13-Jährige Leonie D. aus Schwetzingen vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich des Bahnhofs in Schwetzingen gesehen. https://t.co/yiWES0pU1T

Die Polizei bittet: Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder wissen, so wie sich aufhalten könnte, sollen sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei oder unter 110 an den Polizeinotruf zu wenden. Zudem nehme auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Polizei ist sich völlig unsicher: Ist Leonie weggelaufen, oder ist ihr etwas zugestoßen? Oft gehen Vermisstenfälle gut aus – hoffentlich auch dieses Mal.