Der Persische Leopard Aman aus der Wilhelma könnte auch nach seinem Tod noch Nachwuchs zeugen – dank seiner vitalen Spermien.

Der Persische Leopard Aman in der Stuttgarter Wilhelma hatte Leberkrebs. Weil er immer dünner wurde – und um sein Leiden zu beenden –, musste er eingeschläfert werden. Das teilte der Zoo auf seiner Webseite mit.

Spermien des Leoparden in Samenbank konserviert

Das Gute: Bei der Obduktion des Leoparden konnten die Tiermediziner noch „sehr vitale“ Spermien gewinnen. Die werden jetzt in einer Samenbank konserviert, teilte Zoo-Direktor Thomas Kölpin mit. Der Zoo hofft, dass mit den Spermien eine Leopardin befruchtet werden kann. Zu Lebzeiten des Leoparden hatte ein Zuchtprogramm demnach nicht geklappt, weil sich Aman nicht mit anderen Katzen vertragen habe.

Die persische Unterart der Leoparden ist den Angaben zufolge in freier Wildbahn praktisch ausgestorben. In Zoos leben weltweit noch etwas mehr als 100 dieser großen Raubkatzen, heißt es vom Tiergarten. Der Zoo selbst hält nach dem Tod von Aman demnach keine Leoparden mehr.

Zuchtprogramm für Persische Leoparden

Die Europäische Vereinigung der Zoos und Aquarien (EAZA) managt das Zuchtprogramm. Sie beteiligt sich auch an einem Wiederansiedlungsprojekt. So wurden seit 2016 immer wieder Persische Leoparden im Kaukasus-Gebiet in Naturreservaten im Südwesten Russlands ausgewildert, erklärt die Stuttgarter Wilhema.

Kurze Frage, kurze Antwort: Warum sehen Katzen nachts besser als wir?

Der Leopard gehört zur Familie der Katzen und dort zur Unterfamilie der Großkatzen. Zusammen mit dem Löwen, dem Tiger, dem Jaguar und dem Schneeleoparden bildet er die Gattung der Eigentlichen Großkatzen (Panthera). Die meisten Persischen Leoparden leben im Iran, einige in Turkmenistan und Afghanistan.