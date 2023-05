Liebe Anna,

du hast im Februar vor Showbeginn selbst gesagt, dass du Angst hast vor den Reaktionen auf dich. Und ich hatte die ehrlich gesagt auch. Damals gab's auch tatsächlich die erwartbaren doofen Sprüche im Netz. Weil leider ja viele echt gut darin sind, eine Meinung über andere Menschen 'rauszuhauen, ohne wirklich was über sie zu wissen. So ein klitzekleines bisschen hab' ich innerlich auch die Augen verdreht und gedacht, dass du dich mit deinem Tochter-Bonus ins Rampenlicht drängen willst.



Das ist jetzt mal ganz schön peinlich. Denn du hast nicht nur mich von der ersten Minute an begeistert, weil du so sympathisch, bescheiden und dankbar 'rüberkommst. Dankbar für so viel Support und die Liebe des Publikums. Ich hab' dir komplett abgenommen, dass dich das ausnahmslos positive Feedback der Menschen Woche für Woche überrascht und riesig gefreut hat.



Du sollst ja vertraglich 'ne Strafe festgelegt haben, falls der Name deines Vaters in der Show fällt. Sehr smart! Freiwillig hätte RTL bestimmt nicht auf ein paar billige Gags auf deine Kosten in Bezug auf die Affäre deiner Eltern verzichtet.

Du wusstest ganz genau, was du bei „Let's Dance“ wolltest: Deutsch lernen und sehr gut tanzen. Und auch, was du nicht wolltest: nämlich „die Tochter von“ sein.



Natürlich wärst du ohne diesen Vater nie in die Show eingeladen worden. Aber es war eben auch ein Risiko, zuzusagen und dich der deutschen Öffentlichkeit auszusetzen. Du hast deine Chance optimal genutzt, uns allen zu zeigen, wer du bist und was du kannst. Eine starke Frau, die ehrgeizig, aber nicht verbissen ihre Ziele verfolgt und ihren Erfolg nicht für selbstverständlich hält.



Großen Respekt – alles richtig gemacht!

Deine Barbara Lampridou