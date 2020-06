Die diesjährige Saison der leuchtenden Nachtwolken hat begonnen. Ein Nasa-Satellit hat die ersten dieser seltsamen Wolkenexemplare entdeckt. Aber warum leuchten die Wolken überhaupt und wo und wann gibt es sie zu sehen?

Der Nasa-Satellit „AIM“ hat die ersten leuchtenden Nachtwolken des Jahres entdeckt – über dem Nordpolargebiet. Das Besondere an den Wolken: Im Vergleich zu normalen Wolken, die etwa ein bis zehn Kilometer hoch über Land und Ozeane ziehen, befinden sich die leuchtenden Nachtwolken in ungefähr 80 Kilometern Höhe.

So kann das aussehen: leuchtende Nachtwolken am Himmel. picture-alliance / Reportdienste dpa-Zentralbild

Warum leuchten die Wolken?

Das ist insofern besonders, dass es in dieser Höhe eigentlich gar keine Wolken geben sollte. Weil es sie dort aber dennoch gibt, sind sie auch mitten in der Nacht zu sehen. Während die Erdoberfläche schon längst im Dunkeln liegt, erreichen die Strahlen der Sonne noch diese superhohen Tröpfchengebilde – und die reflektieren das Sonnenlicht und werden als silbrig schimmernden Schleier sichtbar.

Sind solche leuchtenden Nachwolken in Deutschland zu sehen? Auch über Deutschland können leuchtende Nachtwolken, wenn auch selten, zu sehen sein. Die Saison dafür beginnt Anfang Juni und zieht sich bis Ende Juli.

Warum gibt es die Wolken in so hohen Höhen?

Rätselhaft bleibt aber ihre Entstehungsgeschichte: Wo kein Wasserdampf ist, da gibt es eigentlich keine Wolken – wo kein Staub ist, da gibt es keine Kondensationskerne zur Bildung von Wassertröpfchen. Damit fehlen eigentlich die Grundstoffe für die Wolkenbildung in 80 Kilometer Höhe. Eigentlich.

Einen Anhaltspunkt gibt es aber: Genau in 80 Kilometern verglühen auch die meisten Sternschnuppen. Der Sternschnuppenstaub könnte als Kondensationskeim für die Tröpfchenbildung dienen, vermuten Forscher, und der Wasserdampf wird wohl durch Turbulenzen in der Atmosphäre in größere Höhen geschaufelt, als man das früher für möglich hielt.

Dass die exotischsten Wolken unseres Planeten sich immer früher bilden, hängt möglicherweise mit der Veränderung des Erdklimas zusammen.