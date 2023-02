Mitten im Konzert bekommt Lewis Capaldi eine Tourette-Attacke. Weil er nicht weiter singen kann, übernehmen die Fans für ihn. Gänsehaut pur!

Es sind bewegende Szenen, die sich am Dienstag in der Festhalle in Frankfurt abgespielt haben. Singer- und Songwriter Lewis Capaldi (vielleicht kennt ihr ihn noch vom New Pop Festival, 2019 stand er hier auf der Bühne) ist mitten im Song „ Someone you loved “ als er plötzlich von einem Tourette-Anfall geplagt wird. Wegen eines Tics kann er nicht mehr weitersingen.

Lewis Capaldi hat Tourette-Anfall auf der Bühne: Fans singen für ihn weiter!

Was dann passiert, ist eigentlich typisch für Konzerte und in diesem Fall doch etwas Besonderes: Denn dass das Publikum einen Teil von Songs singt, ist oft Teil der Show. Aber in dem Fall konnte Capaldi nicht mehr singen. Ein auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt, wie der Sänger offenbar von einem Tourette-Anfall geplagt wird und deshalb die Menge den Song weitersingt und dabei immer lauter wird.

Auf TikTok bedankte sich Capaldi bei seinen Fans für all ihre Unterstützung und dass sie ihn so nehmen, wie er ist.

Ich hatte Scheiße mit meiner Angst, den Rest kennt ihr. Danke, dass ihr etwas bejubelt, dass mich lähmt.

Im vergangenen Jahr hatte der Schotte in einem Interview mit der britischen Sun seine Diagnose Tourettesyndrom öffentlich gemacht. „ Es ist etwas, mit dem ich leben muss “, sagte er damals.

Lewis Capaldi wird von seinen Fans für den Umgang mit der Krankheit gefeiert

Seine Fans lieben ihn für seinen offenen Umgang mit seiner Krankheit. In den Sozialen Medien wird er dafür gefeiert und bekommt viele lobende Kommentare unter seinem Post:

Danke, dass du nicht versuchst, perfekt zu sein und deine Verletzlichkeit zeigst. Ich bin so stolz auf dich.

Du bist so stark, Lewis. Angst ist eines der schwierigsten Dinge, die man bekämpfen muss.

Sie jubeln, weil sie es verstehen. Jeder kann es haben. Sogar jemand, der so talentiert und erfolgreich ist wie du. Ich bin ein großer Fan!

Was ist Tourette?

Das Tourettesyndrom ist eine neuropsychiatrische Störung, die durch das Auftreten von motorischen und vokalen Tics gekennzeichnet ist. Sie geht oft einher mit anderen psychischen Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen. Das Tourettesyndrom sei die häufigste Tic-Störung im Erwachsenenalter, so die Medizinische Hochschule Hannover.

