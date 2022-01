„Seine Angst ist, dass die Menschen ihn vergessen“, schreibt Opa Karls Enkelin auf Twitter und wünscht sich Glückwünsche für ihren Opa. Die Reaktion ist riesig.

Opa Karl ist dement und lebt in einem Pflegeheim in Ostfriesland. Aber er hat eine Enkelin, die ihn wohl sehr liebt und für ihn da ist. Zu seinem 90. Geburtstag startet sie eine Aktion, die auf Twitter viral geht – es kommen mehr als 1.400 Antworten.

Lieber Opa Karl – so viele haben Zeit für einen Gruß

Als Wunsch für ihren Opa schreibt sie auf Twitter: „Mein Opa Karl wird heute 90 Jahre alt! Er ist dement und lebt in einem Pflegeheim. Seine Angst ist, dass die Menschen ihn vergessen. Ich würde ihm morgen gerne viele Glückwünsche vorlesen, von Menschen, die heute an ihn gedacht haben. Vielleicht habt ihr ja Zeit für einen Gruß?“

Mein Opa Karl wird heute 90 Jahre alt! Er ist dement und lebt in einem Pflegeheim. Seine Angst ist, dass die Menschen ihn vergessen. Ich würde ihm morgen gerne viele Glückwünsche vorlesen, von Menschen die heute an ihn gedacht haben. Vielleicht habt ihr ja Zeit für einen Gruß? https://t.co/f6rdW7XXEj

Und weiter schreibt Enkelin @vlindermaan: „Mein Opa mag so sehr die alten Lieder, vielleicht kennt ihr noch ein paar Zeilen aus fast vergessenen Texten. Er singt noch so gerne. Oder schreibt mir einen Geburtstagsgruß für ihn, er wird sich sehr freuen wenn jemand an ihn heute gedacht hat.“

Daraufhin kommen so viele Grüße und Glückwünsche an Opa Karl. Der Tweet wird hunderte Male geklickt und geliked. Manche schicken auch Lieder und Fotos.

@vlindermaan Bitte vorsingen😉: Lieber Opa Karl. 🎵🎶 "Viel Glück und viel Segen auf all ihren Wegen Gesundheit und Frohsinn Sei auch mit dabei" 🎶🎵 Herzliche Grüße aus Duisburg. Mögen Sie einen wunderbaren Tag haben.

@vlindermaan Lieber Opa Karl, zum 90. alles Liebe und Gute und Ich hoffe, du hast du eine tolle zeit mit deiner liebevollen Enkelin toll was sie macht. das sind meine katzen sie sind viel im garten oder in der Wohnung https://t.co/A7Wp4i3vLa

@vlindermaan #LieberOpaKarl! Zwar kennen wir uns nicht, nichtsdestotrotz gerne hätte ich dich kennengelernt weil ich sehr viele Fragen habe & Anekdoten ‚von damals‘ gerne höre. Wenn wir uns doch kennen würden, würde ich deinen Lieblingskuchen backen, wir würden jetzt deinen Geburtstag feiern

@vlindermaan Lieber Opa Karl, ich sende Ihnen von Herzen die allerbesten Glückwünsche zu Ihrem Geburtstag 🍀🎂🍰🥂🍾 Ich hoffe Sie hatten einen Zauberschlnen Tag mit viel Kuchen und noch viel mehr Freude 🎉🎈🎊🎈🎁🎀 Viele Grüße aus dem Badner Land 🙋‍♀️

Enkelin @vlindermaan hat sich unter den Tweets bedankt und auch auf viele Glückwünsche geantwortet – so haben die Gratulanten Opa Karl sogar noch etwas besser kennenlernen können:

@vlindermaan Tach Oppa Karl wünsch dir alles Gute zum Ehrentag du King‼🥳👍 Thema Fussbal Karlemann: welcher Verein?

Ihre Antwort: „Kein Fußball, er war Jäger, hatte einen Garten und ein Gewächshaus, liebt Hunde. Im Fernsehen mochte er Skisport schauen, am liebsten Biathlon.“

Die Diagnose Demenz verändert viel – und wirft Fragen auf

