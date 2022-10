per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Es beginnt mit Herzklopfen und endet mit fieser Abzocke: Liebesbetrug im Internet. Auf Mallorca hat die Polizei jetzt eine ganze Bande an Liebesschwindlern festgenommen.

Es klingt wie in einem Film und ist wohl auch davon inspiriert. Passiert ist es aber tatsächlich: Frauen aus ganz Europa sind von einer Bande an Liebesbetrügern um mehr als eine Million Euro erleichert worden. Die Bande an Herzensbrechern setzte dabei sogar einen Schauspieler ein, um Videochats zu türken.

Der „Tinder-Schwindler“ als Vorbild

Die Betrüger gingen den Angaben der Ermittler zufolge ähnlich vor, wie der irsaelische Betrüger Simon Leviev, dessen Geschichte im Netflix-Dokumentarfilm „Der Tinder-Schwindler“ erzählt wird. Sie nutzten falsche Profile auf Dating-Plattformen und bauten virtuelle Beziehungen zu Frauen auf.

Nachdem die Betrüger sich das Vertrauen der Frauen erschlichen hatten, baten sie ihre Opfer unter Vorwänden und vorgetäuschten Notfällen um Geld. Das erschwindelte Geld sei dann von Strohleuten auf Konten ins Ausland, unter anderem in Indonesien und Malaysia, überwiesen und auch in Bitcoins investiert worden.

Liebesschwindel: Spanierin verliert ihr Vermögen und macht Schulden

Mindestens 20 Frauen gingen den Verbrechern auf den Leim. Unter den Opfern, die meisten sind alleinstehend, sind auch Frauen aus Deutschland sowie anderen europäischen Ländern. Woher die Betroffenen aus Deutschland kommen und wie viel Geld sie verloren haben, konnte die Polizei bislang nicht mitteilen.

Eine Frau aus dem spanischen Alicante traf es besonders hart. Sie überwies ihrem Internet-Liebling, der angeheuerte Schauspieler, über die Jahre insgesamt 835.000 Euro. Zum Schluss nahm sie sogar Kredite auf, um die angeblichen Gebühren, Zertifikate, Flugtickets und was die Betrüger sich noch so einfallen ließen, ihres Online-Schatzes zu bezahlen.

Die Frau aus Alicante habe ihre gesamten Ersparnisse verloren, berichtete die Polizei, die durch diesen Fall auf die Bande aufmerksam wurde. Einmal habe sie sogar ein Bündel Bargeld mit einem Kurierdienst verschickt. Die Polizei habe Monate gebraucht, um herauszubekommen, was mit dem Geld der Frau passierte.

Ein spanischer Polizist nimmt einen mutmaßlichen Internetbetrüger fest. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Policia Nacional

Bande auf Mallorca zerschlagen

16 Personen konnte die Polizei jetzt festnehmen, davon 15 auf Mallorca. Die Festgenommenen kamen unter anderem aus Spanien, Rumänien, Mexiko, Kuba sowie anderen Ländern Lateinamerikas. Auch der Anführer der Bande, ein 27 Jahre alter Mann aus Nigeria, konnte dingfest gemacht werden.

Ihnen werden Betrug, Urkundenfälschung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt, heißt es. Die Polizei sprach von „einer der größten Operationen im Kampf gegen die Internetkriminalität in der Europäischen Union“ .