Szenen wie aus einem Katastrophenfilm: Ein tonnenschwerer Sattelzug rammt Autos und schiebt sie gegen ein Haus, Flammen lodern, Trümmerteile fliegen umher. Drei Menschen werden leicht verletzt.

„ So ein Verwüstungsszenario habe ich noch nie erlebt “, sagt ein Polizist, der im bayerischen Fürth am Unfallort steht. Laut Polizei hat ein 50-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstagabend zunächst eine rote Ampel ignoriert und touchierte ein Auto in einer Kreuzung. Dabei wurde dessen Fahrerin leicht verletzt.

In der Hardstraße in #Fürth kam es heute gegen 19 Uhr zu einem schweren #Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt hat. Einige Pkw fingen dabei Feuer. Feuerwehr @BFFuerth und #Rettungsdienst sind weiterhin im Einsatz. https://t.co/gGVWXBUFve

Danach fuhr er einfach weiter, rammte mehrere geparkte Autos und schob sie vor sich her. Dabei wurden die Fahrzeuge gegen Häuser gedrückt. Der Lkw und mehrere Autos gerieten in Brand. Ein 64 Jahre alter Passant konnte gerade noch zur Seite springen, er wurde nach Angaben der Ermittler leicht verletzt, genauso wie der Lkw-Fahrer.

Das hätte ein Horroszenario werden können, wenn dort mehr Passanten unterwegs gewesen wären.

Haus fing Feuer – Bewohner evakuiert

Auch die Fassade eines Hauses fing Feuer, Fensterscheiben barsten und Rauch drang in die Wohnungen ein. Die Anwohner wurden aus ihren Wohnungen evakuiert und mussten aufgrund der niedrigen Temperaturen in nahegelegenen Unterkünften übernachten. Eine ältere Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es sei nicht absehbar, wann die Häuser wieder bezogen werden könnten. Experten müssten die Statik der Fassade untersuchen, sagte der Polizeisprecher am Mittwoch.

Am Tag nach der Chaosfahrt eines betrunkenen Lkw-Fahrers zeigt sich in der Fürther Hardstraße ein Bild der Verwüstung....Posted by BR24 on Wednesday, February 9, 2022

Lkw-Fahrer war stark alkoholisiert – Motiv unklar

Am Morgen danach ist vieles noch unklar. Der 50-jährige Fahrer wurde festgenommen. Eine Untersuchung ergab, dass er rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Hatte er ein konkretes Motiv? Oder war er aufgrund seines Alkoholpegels unzurechnungsfähig? Handelte er bewusst? Oder lag ein technischer Defekt vor? Fragen, auf die das Polizeipräsidium Mittelfranken am Vormittag noch keine Antwort geben konnte.

Aufräumarbeiten dauern an

Glas, Kunststoffteile, Metall, Auspuffrohre – beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Straße übersät von Splittern und Trümmern. Die Aufräumarbeiten würden sich noch hinziehen, hieß es am Mittwoch, auch wenn in der Nacht schon einige der demolierten Autos abgeschleppt wurden. Der Sattelzug sollte noch im Laufe des Mittwochs mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Auch Schäden an der Fahrbahndecke der Straße müssen repariert werden.