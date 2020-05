Das gilt in Rheinland-Pfalz

Kontaktbeschränkungen

Angehörige von zwei Haushalten – also zum Beispiel zwei Familien – sollen sich bald wieder treffen dürfen. Dies sei sehr lebensnah, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). So könnten zwei Paare auch mal wieder zusammen essen gehen und die Kinder sich solange miteinander beschäftigen.

Ab wann diese Regelung greifen soll, will das rheinland-pfälzische Kabinett in der kommenden Woche (ab 11. Mai) klären. Bis dahin gilt weiter die Regel, dass man in der Öffentlichkeit maximal zu zweit unterwegs sein darf. Ausgenommen sind Familien sowie Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben.

Einkaufen

Seit dem 4. Mai dürfen in Rheinland-Pfalz wieder alle Geschäfte unabhängig von der Verkaufsfläche öffnen.

Kinderbetreuung

Kindertagesstätten sollen bis zu den Sommerferien bei Bedarf für alle Kinder geöffnet werden. Bis Anfang Juli werde der Betrieb in den Kindertagesstätten erweitert „für alle, die das möchten und deren Eltern das möchten“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Eine hundertprozentige Vollbesetzung könne es zwar nicht geben, zumindest stundenweise solle die Kita-Betreuung aber möglich sein. Vorschulkinder sollten dabei im Mittelpunkt stehen.

Dauer 2:36 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Was künftig wieder geht Bund und Länder haben sich auf Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verständigt. Die Bundesliga soll wieder kicken, Gastronomie wieder öffnen dürfen. Ein Überblick. Video herunterladen (6,1 MB | MP4)

Schulen

Die Schulen werden zum 25. Mai für die dritten, fünften und sechsten Klassen geöffnet. Am 8. Juni folgen die übrigen: die Klassen eins, zwei, sieben, acht und neun. Mitte Juni sollen alle Schüler wieder in der Schule sein und nach einem rollierenden System unterrichtet werden – am 6. Juli beginnen die Sommerferien. Bereits zum 18. Mai sei für weitere Klassen der Berufsbildenden Schulen eine Rückkehr zum Präsenzunterricht vorgesehen.

Musik- und Volkshochschulen

Unterricht am Musikschulen ist inzwischen wieder für maximal drei Personen inklusive Lehrkraft erlaubt – ausgenommen ist Gesangsunterricht. Volkshochschulen und Weiterbildungsträger können ab dem 13. Mai wieder aufmachen, müssen aber Regeln wie die Schulen befolgen.

Gastronomie

Restaurants, Cafés und Gaststätten können ab 13. Mai öffnen – drinnen und draußen von 6 bis 22 Uhr, aber nur unter Einhaltung der Hygieneschutz- und Abstandsregeln. Eine Bewirtung ist nur an Tischen erlaubt. Gäste müssen vorausbuchen und eine Kontaktnachverfolgung ermöglichen. Los gehen kann es dann auch wieder für die Fahrgastschifffahrt. Sie werde gleichgesetzt mit den Gastronomen, sagte Dreyer.

Gottesdienste

Gottesdienste und andere religiösen Versammlungen sind seit dem 3. Mai wieder möglich, wenn auch unter Bedingungen: So muss in Kirchen und anderen Gotteshäusern der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Menschen eingehalten werden, nötig sind zudem weitere Hygienemaßnahmen wie das Aufstellen von Desinfektionsspendern.

Tourismus

Hotels, Ferienhäuser, Familienferienstätten und Jugendherbergen dürfen ab 18. Mai wieder öffnen. Auch Campingplätze können ihren Betrieb dann wieder aufnehmen - aber nur, wenn Camper dort über eigene sanitäre Einrichtungen verfügen. Dauercamper dürfen bereits ab dem 13. Mai wieder auf ihre Plätze.

Museen und Zoos

Zoos und Botanische Gärten in Rheinland-Pfalz durften ihre Außenbereiche seit dem 20. April wieder öffnen. Die Museen dürfen vom kommenden Montag (11. Mai) an wieder aufmachen. Allerdings müssen sie bestimmte Hygienebedingungen gewährleisten und auf das Einhalten der Abstandsregelungen achten.

Breitensport

Er soll wieder im Freien ausgeübt werden dürfen. Allerdings müssten die Abstandsregeln eingehalten werden, und es dürfe kein Wettkampf oder wettkampfähnliche Situation entstehen, so die Landesregierung. Ein Termin und Einzelheiten müssen noch festgelegt werden. Schwimmbäder oder andere Indoor-Sporteinrichtungen bleiben bis auf weiteres dicht. Bestimmte Individual- und Paarsportarten wie Tennis oder Golf sind schon seit 20. April wieder erlaubt.

Spielplätze

Kommunen dürfen Spielplätze seit dem vergangenen Sonntag (3. Mai) wieder freigeben, allerdings stehen die Eltern in der Pflicht, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Dauer 56:44 min Sendezeit 16:25 Uhr Sender SWR Fernsehen RP SWR Extra: Neue Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz Nach der Telefon-Schalte von Bund und Ländern trat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor die Presse. Sie informierte über die Beratungen und neue Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz.

Friseure, Kosmetik- und Nagelstudios

„Körpernahe Dienstleistungen“ können auch am nächsten Mittwoch (13. Mai) wieder öffnen - nach Terminvereinbarung und unter Einhaltung von Hygienestandards. Friseure empfangen bereits seit dem 4. Mai wieder Kunden.

Großveranstaltungen

Volks-, Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen mit vielen Teilnehmern bleiben bis mindestens 31. August verboten. Auf eine Teilnehmerzahl für eine Großveranstaltung hat sich Rheinland-Pfalz nicht festgelegt. Zahlen seien nicht besonders überzeugend, sagte Dreyer. Eine Open-Air-Veranstaltung mit 100 Zuschauern, die jeweils anderthalb Meter voneinander entfernt sitzen, sei unbedenklicher als 50 Zuschauer, die eng aufeinander sitzen oder 500 Teilnehmer, „von denen jeder steht und tut, was er will“. Die Regierung werde eine Kategorisierung auf den Weg bringen.

Alten- und Pflegeheime

Hier wurde das Besuchsverbot aufgehoben. Seit dem 7. Mai ist ein Gast für maximal eine Stunde pro Tag und Bewohner erlaubt. Die neue Verordnung gilt zunächst bis 21. Mai.

Fahrschulen

Auch sie können laut Landesregierung für alle Führerscheinklassen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.

Kinos

Kinos sind seit Ende März geschlossen. Autokinos sind aber erlaubt.

Über diese Bereiche wird demnächst beraten

In der kommenden Woche will die rheinland-pfälzische Landesregierung einen Stufenplan für weitere Bereiche vorlegen. Dazu zählen unter anderem: