Mädchen, warum hast du was gelernt? Guck dir Beate an, die hat schon jetzt drei Kinder. Warum gehst du in der Freizeit nicht doch mal auf Parship? Da könnt'st du nen Anwalt finden und bist dann einfach Hausfrau. Mädchen, ich weiß, wie hübsch du aussiehst, in Röcken oder Blusen. Zeig doch mal was mehr. (Der Sohn der Nachbarn mag das) Die meisten Männer lieben doch lange blonde Haare, willst du die nicht färben? (Der Sohn der Nachbarn mag das) Denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern. Willst du alleine sterben?