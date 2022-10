Bei einem Messerangriff sind in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Auch der mutmaßliche Täter wurde bei der Festnahme angeschossen.

Zeugen hatten die Polizei am Mittag alarmiert und gemeldet, dass ein Mann im Stadtteil Oggersheim auf andere mit einem Messer losgegangen sei. Bei dem Angriff wurden offenbar zwei der Angegriffenen getötet und einer schwer verletzt.

Polizei: Tat in Ludwigshafen ging ein Streit voraus

Der mutmaßliche Täter soll 25 Jahre alt sein und aus Somalia stammen. Er ist laut Polizei ebenfalls schwer verletzt. Die Polizei geht nicht von einem Amoklauf aus: Der Tat soll ein Streit vorausgegangen sein. Auch der Angriff auf das dritte Opfer soll kein Zufall gewesen sein.

Messer-Angriffe an zwei Orten in Oggersheim – darunter eine Drogerie

Der Mann soll die beiden Männer – laut Polizei 20 und 35 Jahre alt – zunächst in der Philipp-Scheidemann-Straße angegriffen und erstochen haben. In einem 500 Meter entfernten Drogeriemarkt in der Comenius-Straße habe er dann einen weiteren 27 Jahre alten Mann mit dem großen Messer attackiert und schwer verletzt. In dem Drogeriemarkt selbst habe dann mindestens ein Beamter habe auf ihn geschossen, so die Polizei.

#Update Wir haben eine Zeugenanlaufstelle eingerichtet. Sie befindet sich in der Comeniusstrasse in #Ludwigshafen beim Gemeindehaus/Bäckerei Görtz. Solltet Ihr etwas gesehen haben, bitte dort bei den Kollegen melden.

Mutmaßlicher Angreifer auf der Flucht schwer verletzt

Der Angreifer sei anschließend vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife habe die Verfolgung aufgenommen und den Mann stellen können. Er sei schwer verletzt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Messerattacke in Ludwigshafen: Zwei Tote und zwei Schwerverletzte

Nach Messerangriff: OB ordnet Trauerbeflaggung in Ludwigshafen an

Der Tatort war am Nachmittag weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Streifenwagen waren vor Ort.