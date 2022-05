Ein Abend auf der Kirmes endete tödlich: In Lüdenscheid wurde ein 40-jähriger Mann erschossen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten.

Am Anfang stand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einer sechsköpfigen Gruppe auf dem Kirmesgelände in Lüdenscheid. Laut Polizeibericht war das gegen 20:30 Uhr am Samstagabend. Etwa 20 Minuten später begegneten sich beide noch einmal im Eingangsbereich. Der Jugendliche wollte die Gruppe mit seinem Vater zur Rede stellen.

Männer fliehen von Kirmes und schießen

Die sechs Männer flohen daraufhin vom Gelände. Zwei von ihnen gaben dabei Schüsse aus einer Schreckschusswaffe und aus einer scharfen Schusswaffe ab. Dabei zielten sie nach Polizeiangaben sowohl in die Luft als auch in Richtung des 16-Jährigen und seines Vaters, die hinterherrannten. Ein Schuss traf einen 40-jährigen Mann, der sich ebenfalls im Eingangsbereich der Kirmes aufhielt. Er verstarb später im Krankenhaus. Ob es eine Verbindung zwischen ihm und den Streitparteien gab, ist unklar.

Ein 40-jähriger Mann aus Gummersbach wurde am Samstagabend auf der #Lüdenscheider Kirmes durch einen Schuss verletzt. Er starb im Krankenhaus. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen. Wir suchen nach mehreren 16- bis 20-Jährigen. PM: https://t.co/QA6pTRaNtK #PolizeiMK https://t.co/oJmIUWc93l

Nach Schüssen auf Kirmes: Polizei fahndet nach Tätern

Die Mordkommission der Polizei Hagen habe die Ermittlungen aufgenommen und bereits mehrere Zeugen befragt, sagte der zuständige Staatsanwalt. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung erhofft sich die Polizei weitere Erkenntnisse: Es liege Videomaterial vor, auf dem die beteiligten Personen zu sehen seien. Dies wollten die Behörden veröffentlichen.

Die Gruppe soll aus sechs jungen Männern zwischen 16 und 20 Jahren mit südländischem Aussehen bestanden haben. Vier seien dunkel gekleidet gewesen, einer in grauem Jogginganzug, einer in weißem T-Shirt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02331-986-2060 oder unter der Notrufnummer 110 zu melden.