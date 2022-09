Rund 800 Flugzeuge heben heute nicht ab, denn Lufthansa-Piloten haben die Arbeit niedergelegt. Eine SWR3-Expertin hält in den nächsten Wochen unbefristete Streiks für möglich.

Es handelt sich um das letzte Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland – und heute fallen rund 800 Flüge aus. Das betrifft vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München. Insgesamt habe das Auswirkungen auf die Reisepläne von rund 130.000 Menschen, sagt die Lufthansa.

Betroffene sollten gar nicht erst zum Flughafen Frankurt kommen, rät die Lufthansa (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski

Grund für den Streik ist, dass Lufthansa-Piloten mehr Gehalt fordern. Sie könnten nach Angaben des Konzerns monatlich pauschal 900 Euro mehr verdienen, das habe die Airline angeboten. Aber das ist deren Gewerkschaft VC Cockpit offenbar zu wenig: Sie verlangt Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr. Dazu kämen eine neue Gehaltstabelle sowie mehr Geld für Krankheitstage, Urlaub und Training. Außerdem müsse es ab dem kommenden Jahr einen automatisierten Inflationsausgleich geben.

Weil sich beide Seiten vorerst nicht einigen konnten, streiken die Piloten also jetzt.

Ausfall bei Lufthansa in Frankfurt und München

Die Lufthansa hat Fluggäste aufgerufen, gar nicht erst an die Flughäfen zu kommen, sondern auf die Bahn oder Flüge an einem anderen Tag auszuweichen. Auch am Wochenende könne es noch zu einzelnen Ausfällen oder Verspätungen kommen.

Lufthansa in Stuttgart

Am Flughafen Stuttgart sind die Folgen dagegen offenbar überschaubar: Dort fallen zwei Flüge nach Frankfurt aus sowie zwei Flüge von Frankfurt, teilt der Betreiber mit. An den fünf weiteren Lufthansa-Flügen heute zwischen Stuttgart und München ändere sich nichts.

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa wirkt sich heute auch auf den Flughafen Friedrichshafen aus. Betroffen sind die Verbindungen nach Frankfurt. Eine erste Maschine ist zwar planmäßig um kurz nach 6 Uhr gestartet. Der Flug um 10:40 Uhr fällt nach Angaben des Airports dagegen aus. Nach bisherigem Stand seien zwei der fünf Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt abgesagt.

Nicht betroffen von dem Streik sind übrigens Flüge der Tochtergesellschaften Eurowings, Lufthansa Cityline und Eurowings Discover. Sie sollen planmäßig fliegen. Gleiches gilt für ausländische Lufthansa-Töchter wie Swiss, Austrian oder Brussels.

Streik beim Bodenpersonal Ende Juli

Ende Juli haben bei der Lufthansa nicht die Piloten, sondern das Bodenpersonal gestreikt. Das hat bei vielen Urlaubern für Unruhe gesorgt. Aber der Konflikt zwischen den Mitarbeitern und dem Lufthansa-Konzern war nach relativ kurzer Zeit wieder beendet. Das könnte diesmal bei den Piloten anders laufen, erklärt SWR3-Wirtschaftsexpertin Tamara Land.