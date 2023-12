Darts-Weltmeister mit 16 Jahren? Klingt utopisch, wird aber immer wahrscheinlicher. Der Engländer Luke Littler fasziniert bei der Darts-WM alle und zählt plötzlich zum engsten Favoritenkreis. Wer ist Luke Littler?

Luke Littler marschiert durch die Darts-WM wie ein abgebrühter Profi. Im Achtelfinale spielte er am Samstag gegen eine echte Darts-Legende, der keine Chance hatte. Littler warf Raymond van Barneveld mit 4:1 aus dem Turnier. Den Raymond van Barneveld, der 40 Jahre älter ist als Luke und früherer Weltmeister aus den Niederlanden. Littler erzählte, nach dem Spiel habe der rausgeworfene van Barneveld zu ihm gesagt: „Ich hoffe, du bringst es jetzt auch zu Ende“.

SWR3-Reporter Mats Nickelsen berichtet über Littlers Einzug ins Viertelfinale:

Nervenflattern bei Luke Litters? Keine Spur.

„Ich spüre absolut keine Nerven. Es war wieder unglaublich“ , sagte Littler nach dem Einzug ins Viertelfinale. Sein Ritual: Er gönnt sich nach jedem Sieg einen Döner Kebab. Das hieße, noch drei Döner bis zum WM-Titel. Sein Selbstvertrauen gibt es her:

Ich habe nichts mehr zu verlieren, weil ich schon jetzt die Erwartungen übertroffen habe.

Zu gewinnen hat er jede Menge, nämlich die umgerechnet knapp 600.000 Euro für den Sieger, die berühmte Sid-Waddell-Trophy und eine Story für die Sport-Geschichtsbücher.

Immer wieder ist es auch Thema, das Littler älter aussieht als 16 Jahre. Littler mit den Nerven aus Stahl ist das offensichtlich egal.

Littlers Spitzname: „The Nuke“ – die Atombombe

Druck scheint „The Nuke“ nicht zu kennen. Ganz sachlich analysierte er am späten Samstagabend sein Spiel. Darts-Fans feiern den Teenie als neuen Helden, und lautstark empfangen sie ihn regelmäßig mit Sprechgesängen: "You go to school in the morning" – und morgen gehst du wieder in die Schule. Was streng genommen nicht stimmt, weil Littler im Sommer die Schule abgeschlossen hat. Egal: Ganz England flippt aus wegen ihm.

Wer ist das Schach-Wunderkind Hussain Besou?

Schon mit neun Jahren regelmäßig in der Kneipe

Mit 18 Monaten und in Windeln soll er bereits erste Pfeile geworfen haben. Dieses Video geht durch die Medien, es soll den kleinen Luke zeigen:

How it started 👶How it's going 🌟Luke Littler was born to play on this stage... pic.twitter.com/emCtGiGxf6

Mit neun Jahren, das erzählt er, ging er mehrere Male die Woche mit in die Kneipe und lernte weiter dazu. Mehr Infos zur Darts-WM und wie es jetzt weitergeht findet ihr bei den Kollegen der Sportschau.

Darts-WM: Sieg gegen van Barneveld - Littler jüngster Viertelfinalist aller Zeiten